Lula afirma que Brasil virou exemplo após eleições deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5/11) que o Brasil se tornou um exemplo após as eleições deste ano.

"Nós, no dia 4 de outubro, esse país foi dormir com a perspectiva de vitória de um projeto de país. E, no dia 25 de outubro, esse país foi dormir com outro projeto de país eleito nas urnas. Isso foi importante para prestarmos atenção nos significados dos processos eleitorais democráticos do mundo. O Brasil saiu dessa eleição como um exemplo", afirmou.

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A declaração foi feita durante a 1ª reunião do Conselho para Industrialização de Minerais Críticos. O tema ganhou destaque durante as eleições, principalmente em razão do interesse de empresas estrangeiras de tecnologia nesses recursos minerais.

"Quem ganhou essa eleição foi o povo brasileiro, que acordou para não permitir que esse país caísse em um abismo de incertezas", disse o presidente.

Sobre o tema, o governo federal regulamentou a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e estabeleceu critérios para classificar os recursos minerais considerados prioritários para o país.

A norma também define as diretrizes de atuação do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (Cimce), responsável por elaborar e atualizar a lista oficial dessas substâncias. A relação será revisada a cada quatro anos.

A classificação considera fatores como risco geopolítico, concentração da oferta, possibilidade de substituição, participação do Brasil na cadeia produtiva e dependência de importações. O decreto divide os minerais em três classes, conforme o nível de prioridade de atuação do Estado.