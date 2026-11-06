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CONGRESSO NACIONAL

Relator do voto distrital misto apresenta proposta para empresários em SP

Presidente da Câmara espera votar matéria ainda este ano, para que em 2030 haja um modelo de transição e o novo sistema entre em vigor em 2034

Depuado Domingos Neto é relator da proposta de mudança do sistema eleitoral proporcional para o distrital misto - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)
Depuado Domingos Neto é relator da proposta de mudança do sistema eleitoral proporcional para o distrital misto - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O relator da proposta do voto distrital misto na Câmara dos Deputados, deputado Domingos Neto (PSD-CE), apresenta o tema na próxima segunda-feira (9/11) em evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A palestra abordará impactos e benefícios do voto distrital misto na política nacional e no sistema de representatividade legislativa.

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O desejo de mudança do atual sistema proporcional ganhou força após o resultado das eleições de 2026 e busca reduzir a influência dos “puxadores de voto”, aqueles parlamentares que obtêm número significativo de votos e, assim, puxam a eleição de candidatos menos votados. 

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Nesse pleito, eles possibilitaram um crescimento expressivo da bancada do PL e, em consequência, a diminuição do Centrão. São exemplos de puxadores de votos o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). Com seus votos, eles puxaram e possibilitaram a eleição de outros 23 candidatos.

A mudança será tratada via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende levar o tema a votação ainda este ano. A ideia é que haja um modelo de transição em 2030, para o novo sistema ser implementado somente em 2034. 

Apesar de a matéria contar com o apoio do Centrão, os detalhes ainda enfrentam falta de consenso. No modelo distrital misto, o estado é dividido em distritos, e os candidatos mais votados neles ocupam metade das cadeiras disponíveis. A outra metade é preenchida pela lista de nomes escolhidos pelos partidos mais votados.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 06/11/2026 14:50
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