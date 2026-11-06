Relator do voto distrital misto apresenta proposta para empresários em SP

Depuado Domingos Neto é relator da proposta de mudança do sistema eleitoral proporcional para o distrital misto - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O relator da proposta do voto distrital misto na Câmara dos Deputados, deputado Domingos Neto (PSD-CE), apresenta o tema na próxima segunda-feira (9/11) em evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A palestra abordará impactos e benefícios do voto distrital misto na política nacional e no sistema de representatividade legislativa.

O desejo de mudança do atual sistema proporcional ganhou força após o resultado das eleições de 2026 e busca reduzir a influência dos “puxadores de voto”, aqueles parlamentares que obtêm número significativo de votos e, assim, puxam a eleição de candidatos menos votados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Mudança para voto distrital misto atrai centrão na Câmara dos Deputados

Nesse pleito, eles possibilitaram um crescimento expressivo da bancada do PL e, em consequência, a diminuição do Centrão. São exemplos de puxadores de votos o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). Com seus votos, eles puxaram e possibilitaram a eleição de outros 23 candidatos.

A mudança será tratada via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende levar o tema a votação ainda este ano. A ideia é que haja um modelo de transição em 2030, para o novo sistema ser implementado somente em 2034.

Apesar de a matéria contar com o apoio do Centrão, os detalhes ainda enfrentam falta de consenso. No modelo distrital misto, o estado é dividido em distritos, e os candidatos mais votados neles ocupam metade das cadeiras disponíveis. A outra metade é preenchida pela lista de nomes escolhidos pelos partidos mais votados.