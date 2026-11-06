InícioPolítica
Fuga do Brasil

Flávio diz que decidiu deixar o Brasil após ser intimado pela PF

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (6/11), senador afirma que Jair Bolsonaro não sabia da viagem aos EUA e nega ter recebido ajuda de terceiros para deixar o país

Flávio viajou com a família aos EUA após ser derrotado nas urnas pelo presidente Lula em outubro - (crédito: Ricardo Arduengo/AFP)
Flávio viajou com a família aos EUA após ser derrotado nas urnas pelo presidente Lula em outubro - (crédito: Ricardo Arduengo/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que decidiu deixar o Brasil depois de ser intimado pela Polícia Federal ao sair da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia seguinte ao resultado da eleição presidencial em que saiu derrotado. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (6/11), diretamente dos Estados Unidos, ele negou que a viagem tenha sido planejada antecipadamente e disse que o pai não tinha conhecimento de sua decisão.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Flávio, a visita ao ex-chefe do Executivo tinha como objetivo conversar sobre o resultado das eleições e ouvir suas impressões. Ele relatou que, ao deixar o imóvel, encontrou agentes da PF à espera para cumprir uma intimação. Na gravação, afirmou que Bolsonaro pediu para conversar com ele reservadamente por alguns instantes. De acordo com o senador, o pai perguntou se ele já sabia como a situação poderia se desenrolar. Flávio respondeu que estava preparado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O parlamentar também contestou as suspeitas de que outras pessoas teriam participado da organização de sua saída do país. Disse que tomou a decisão com a mulher e a família, que, segundo ele, compreenderam os riscos envolvidos. “Não teve influência de ninguém, não teve participação de ninguém, não teve ajuda de ninguém”, declarou. Apesar da negativa, afirmou que não poderá revelar quem esteve envolvido na estrutura utilizada para viabilizar o deslocamento.

A versão apresentada no vídeo ocorre após reportagens apontarem a participação de terceiros na logística da viagem, incluindo a disponibilização de aeronaves. Em entrevista ao The New York Times, publicada ontem (5), Flávio também havia negado ajuda de governos estrangeiros.

As circunstâncias da saída são investigadas pela Polícia Federal, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a entrega dos passaportes do filho "01" de Jair e proibiu que ele deixasse o país.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 06/11/2026 10:19 / atualizado em 06/11/2026 10:24
x