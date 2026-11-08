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ENEM 2026

Lula visita sala de monitoramento do Enem em Brasília

Presidente acompanha logística de distribuição das provas no primeiro dia do exame, ao lado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do presidente do Inep, Manuel Palacios

A agenda ocorre no primeiro dia de aplicação das provas da edição de 2026, que reúne mais de 5 milhões de inscritos. - (crédito: Ricardo Stuckert)
A agenda ocorre no primeiro dia de aplicação das provas da edição de 2026, que reúne mais de 5 milhões de inscritos. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita, neste domingo (8/11), às 11h, a sala de monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. A agenda ocorre no primeiro dia de aplicação das provas da edição de 2026, que reúne mais de 5 milhões de inscritos.

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Durante a visita, Lula acompanha o funcionamento da estrutura responsável pelo monitoramento da entrega dos malotes com os cadernos de questões aos locais de aplicação. A operação abrange 1,9 mil municípios brasileiros e envolve o acompanhamento da presença dos profissionais encarregados de aplicar o exame e do início das provas em todo o país.

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O presidente estará acompanhado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios. A equipe do instituto monitora em tempo real a distribuição dos materiais e o andamento da aplicação. A entrega dos malotes aos locais de prova começa antes da chegada de Lula à sede do órgão.

Neste primeiro domingo, os candidatos respondem às questões de linguagens e ciências humanas, além de elaborar a redação. A segunda etapa do Enem está marcada para 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. O exame de 2026 registra o maior número de inscritos desde 2021, com crescimento de 5% em relação ao ano passado.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 08/11/2026 10:39
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