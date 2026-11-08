Lula visita sala de monitoramento do Enem em Brasília

A agenda ocorre no primeiro dia de aplicação das provas da edição de 2026, que reúne mais de 5 milhões de inscritos. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita, neste domingo (8/11), às 11h, a sala de monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. A agenda ocorre no primeiro dia de aplicação das provas da edição de 2026, que reúne mais de 5 milhões de inscritos.

Durante a visita, Lula acompanha o funcionamento da estrutura responsável pelo monitoramento da entrega dos malotes com os cadernos de questões aos locais de aplicação. A operação abrange 1,9 mil municípios brasileiros e envolve o acompanhamento da presença dos profissionais encarregados de aplicar o exame e do início das provas em todo o país.

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O presidente estará acompanhado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios. A equipe do instituto monitora em tempo real a distribuição dos materiais e o andamento da aplicação. A entrega dos malotes aos locais de prova começa antes da chegada de Lula à sede do órgão.

Neste primeiro domingo, os candidatos respondem às questões de linguagens e ciências humanas, além de elaborar a redação. A segunda etapa do Enem está marcada para 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. O exame de 2026 registra o maior número de inscritos desde 2021, com crescimento de 5% em relação ao ano passado.