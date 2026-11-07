Lula promete live na Turquia e pede que militância esteja de "prontidão"

Presidente Lula diz que, neste sábado, está tentando reduzir rouquidão e se preparando para viagem - (crédito: Reprodução/Youtube/Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (7/11), pedindo à militância que esteja de “prontidão” enquanto estiver em viagem à Turquia e às Filipinas na próxima semana.

“Quero dizer aos meus soldados e ao meu general que a tropa tem que estar de prontidão, para não deixar nossos inimigos continuarem mentindo nesse país”, afirmou Lula. “É importante a gente ter certeza que somente a verdade, repetida muitas vezes, vai destruir uma mentira contada milhões de vezes”.

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Segundo Lula, neste sábado, ele está se preparando para a viagem e tentando “curar a rouquidão”. O presidente embarca na segunda-feira (9) para a Turquia, onde participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 31). Depois, segue para as Filipinas, onde deve participar da 49° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).



Segundo ele, o deputado André Janones (Rede-MG) o acompanha na viagem e ambos devem realizar uma live — transmissão de vídeo ao vivo — enquanto estiverem na Turquia para falar com “nossa tropa”. Ele se refere à militância do “Exército de Lula”, canal no WhatsApp criado por Janones para mobilizar aliados nas redes sociais e nas ruas.

A viagem do presidente ao Sudeste Asiático conta com agendas voltadas ao enfrentamento da mudança do clima, cooperação internacional e fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais.

Há previsão de que Lula faça um breve discurso na COP 31 e participe de um evento sobre florestas. Também há expectativa de um encontro com representantes da sociedade civil nacional e internacional na tarde de quinta-feira (12), quando o presidente deve realizar um pronunciamento.