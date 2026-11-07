Lula promete live na Turquia e pede que militância esteja de "prontidão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (7/11), pedindo à militância que esteja de “prontidão” enquanto estiver em viagem à Turquia e às Filipinas na próxima semana.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Quero dizer aos meus soldados e ao meu general que a tropa tem que estar de prontidão, para não deixar nossos inimigos continuarem mentindo nesse país”, afirmou Lula. “É importante a gente ter certeza que somente a verdade, repetida muitas vezes, vai destruir uma mentira contada milhões de vezes”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo Lula, neste sábado, ele está se preparando para a viagem e tentando “curar a rouquidão”. O presidente embarca na segunda-feira (9) para a Turquia, onde participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 31). Depois, segue para as Filipinas, onde deve participar da 49° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
Segundo ele, o deputado André Janones (Rede-MG) o acompanha na viagem e ambos devem realizar uma live — transmissão de vídeo ao vivo — enquanto estiverem na Turquia para falar com “nossa tropa”. Ele se refere à militância do “Exército de Lula”, canal no WhatsApp criado por Janones para mobilizar aliados nas redes sociais e nas ruas.
- Leia também: COP31 começa na segunda, sob pressão global extrema
A viagem do presidente ao Sudeste Asiático conta com agendas voltadas ao enfrentamento da mudança do clima, cooperação internacional e fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais.
Há previsão de que Lula faça um breve discurso na COP 31 e participe de um evento sobre florestas. Também há expectativa de um encontro com representantes da sociedade civil nacional e internacional na tarde de quinta-feira (12), quando o presidente deve realizar um pronunciamento.
Saiba Mais
- Política Lula convida novo presidente do Paraguai para visitar Brasília
- Política Debate sobre juros tem tudo a ver com mobilização juvenil e popular que levou Lula à vitória, diz André Singer
- Política Flávio Bolsonaro comenta sobre eventual disputa com Tarcísio em 2030
- Política STF espera pelo Congresso para tomar decisão sobre proibição de bets
- Política Fachin homologa delação de Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos
- Política Governo emite sinais opostos sobre petróleo