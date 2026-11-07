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EXÉRCITO DO LULA

Lula promete live na Turquia e pede que militância esteja de "prontidão"

Presidente diz que está tentando "curar rouquidão" para viagem na próxima semana

Presidente Lula diz que, neste sábado, está tentando reduzir rouquidão e se preparando para viagem - (crédito: Reprodução/Youtube/Lula)
Presidente Lula diz que, neste sábado, está tentando reduzir rouquidão e se preparando para viagem - (crédito: Reprodução/Youtube/Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (7/11), pedindo à militância que esteja de “prontidão” enquanto estiver em viagem à Turquia e às Filipinas na próxima semana. 

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“Quero dizer aos meus soldados e ao meu general que a tropa tem que estar de prontidão, para não deixar nossos inimigos continuarem mentindo nesse país”, afirmou Lula. “É importante a gente ter certeza que somente a verdade, repetida muitas vezes, vai destruir uma mentira contada milhões de vezes”.

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Segundo Lula, neste sábado, ele está se preparando para a viagem e tentando “curar a rouquidão”. O presidente embarca na segunda-feira (9) para a Turquia, onde participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 31). Depois, segue para as Filipinas, onde deve participar da 49° Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). 


Segundo ele, o deputado André Janones (Rede-MG) o acompanha na viagem e ambos devem realizar uma live — transmissão de vídeo ao vivo — enquanto estiverem na Turquia para falar com “nossa tropa”. Ele se refere à militância do “Exército de Lula”, canal no WhatsApp criado por Janones para mobilizar aliados nas redes sociais e nas ruas. 

A viagem do presidente ao Sudeste Asiático conta com agendas voltadas ao enfrentamento da mudança do clima, cooperação internacional e fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais. 

Há previsão de que Lula faça um breve discurso na COP 31 e participe de um evento sobre florestas. Também há expectativa de um encontro com representantes da sociedade civil nacional e internacional na tarde de quinta-feira (12), quando o presidente deve realizar um pronunciamento.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 07/11/2026 15:41
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