Associação dos delegados da PF critica gestão de Andrei Rodrigues

A Associação dos Delegados da Polícia Federal publicou, nesta terça-feira (10), uma nota na qual critica a gestão do delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Na semana passada, Andrei decidiu se desfiliar da entidade depois de 24 anos como membro dos quadros da instituição. A decisão ocorre em meio a uma crise entre ele e a entidade.

Andrei, de acordo com aliados, considera que a associação não o defendeu de forma sólida e suficiente em setembro, quando ele foi afastado do cargo pelo ministro André Mendonça, após o dirigente ter sido citado em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Em nota, a ADPF criticou o afastamento dos delegados que atuam no caso do Banco Master das funções de chefia e criticou a atual gestão da corporação, sem citar Andrei nominalmente. “A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) manifesta repúdio ao afastamento de dois delegados de suas funções na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, ocorrido um dia após a conclusão de relatórios destinados a identificar menções a ministros do Supremo Tribunal Federal nas investigações do caso Master, por determinação do presidente da Corte”, declarou a entidade.

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No texto, a ADPF destacou ainda que considera o episódio especialmente grave pelo precedente que pode representar. “A possibilidade de retaliação a delegados em razão das pessoas mencionadas nas investigações transmite uma mensagem preocupante à carreira e ameaça um dos pilares fundamentais da Polícia Federal: a autonomia de suas autoridades policiais para investigar, independentemente de quem sejam os envolvidos”, ressalta o comunicado.

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Em seguida, o texto faz críticas à gestão da Polícia Federal. “O episódio também evidencia, na avaliação da entidade, uma postura recorrente da atual direção da Polícia Federal, marcada por atos que contrariam princípios historicamente observados pela instituição, como o respeito à condução dos inquéritos por seus respectivos presidentes e o necessário distanciamento da gestão em relação à atividade de polícia judiciária”, ressalta o texto.