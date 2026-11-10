Páginas de fofoca lideram disseminação de fake news, diz pesquisa

Presidente Lula em evento no Ministério de Minas e Energia antes de sua participação na COP31, onde abordará a agenda climática - (crédito: Ricardo Stuckert)

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Idea nesta terça-feira (10/11) mostrou dados sobre o eleitorado brasileiro um dias após o segundo turno das eleições presidenciais — realizadas em 25 de outubro — que resultaram na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra o seu então adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, que ouviu 1508 pessoas acima de 18 anos por meio de ligações telefônicas realizadas entre os dias 26 e 27 de outubro, 13% do eleitorado acredita na desinformação de que o candidato reeleito seria um clone. O grau de adesão a essa teoria enganosa — conforme a pesquisa encomendado pela Fundação Friedrich Naumann (FNF) e o Centro de Liderança Pública (CLP) — é ainda maior entre o público masculino, alcançando 15% dos homens, de acordo com a pesquisa Idea.

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Segundo a CEO da Instituto Idea, Cila Schulman, a adesão a teorias conspiratórias tão absurdas demonstra que a desinformação no país ainda atinge parcelas significativas da população e possui um forte viés de confirmação política. Segundo ela, a desinformação sobre o suposto sósia do presidente reaparece diariamente nos monitoramentos de redes sociais do instituto e atinge principalmente eleitores polarizados na política brasileira.

“É claro que acreditar nisso tem um viés político, mas é uma realidade diária nas redes. Isso mostra como a desinformação é um desafio que a sociedade precisará tentar domar, porque os boatos extremos ainda encontram público no Brasil” , afirmou Cila, durante a apresentação dos dados a pesquisa, na Oficina Consultoria, em Brasília.

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Páginas de fofoca como negócio Eleitoral

A especialista também apontou o fato de a pesquisa inédita mostrar que, nessas eleições, a circulação da desinformação ocorreu em massa nas páginas de fofoca das redes sociais. Apontadas por 30,6% dos eleitores como os veículos que mais publicam notícias falsas — superando influenciadores digitais (29,9%), perfis anônimos (28,5%) e os próprios partidos políticos (26,4%) —, essas páginas migraram da cobertura de celebridades para a produção de conteúdo político.

Esse fenômeno, segundo a CEO do Idea, pode ter transformado a circulação de "fofocas políticas" baseadas em boatos em mercado lucrativo. "A página de fofoca não era um elemento com o qual a gente lidava na eleição anterior. Era esse fenômeno da página de fofoca que fazia fofoca sobre celebridade, e não fofoca política. A gente entrou aí porque virou um business , um baita negócio essas páginas de fofoca. E elas estão em primeiro lugar em fake news" , afirmou Cila.

Desconfiança nas urnas

A pesquisa Idea também mostrou que 58% dos eleitores consultados consideraram o pleito justo, enquanto 42% falaram que houve fraude. A pequena diferença entre as porcentagem, segundo a CEO do Idea, refletiu um considerado "luto eleitoral". "O luto começa pela negação do resultado. O primeiro sentimento de quem perde é dizer que não aconteceu ou que foi roubado. Depois, a pessoa passa pela raiva e por outras etapas até chegar à aceitação, o que costuma ocorrer cerca de um mês após o pleito" , explicou a pesquisadora.

Esse luto eleitoral, considerado pela pesquisadora, também se deu com o fato de Flávio Bolsonaro, então adversário de Lula nas eleições, fugiu do Brasil, no dia seguinte ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerar Luiz Inácio Lula da Silva vencedor do pleito.