Páginas de fofoca lideram disseminação de fake news, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Idea nesta terça-feira (10/11) mostrou dados sobre o eleitorado brasileiro um dias após o segundo turno das eleições presidenciais — realizadas em 25 de outubro — que resultaram na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra o seu então adversário, Flávio Bolsonaro (PL).
Segundo o levantamento, que ouviu 1508 pessoas acima de 18 anos por meio de ligações telefônicas realizadas entre os dias 26 e 27 de outubro, 13% do eleitorado acredita na desinformação de que o candidato reeleito seria um clone. O grau de adesão a essa teoria enganosa — conforme a pesquisa encomendado pela Fundação Friedrich Naumann (FNF) e o Centro de Liderança Pública (CLP) — é ainda maior entre o público masculino, alcançando 15% dos homens, de acordo com a pesquisa Idea.
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Segundo a CEO da Instituto Idea, Cila Schulman, a adesão a teorias conspiratórias tão absurdas demonstra que a desinformação no país ainda atinge parcelas significativas da população e possui um forte viés de confirmação política. Segundo ela, a desinformação sobre o suposto sósia do presidente reaparece diariamente nos monitoramentos de redes sociais do instituto e atinge principalmente eleitores polarizados na política brasileira.
“É claro que acreditar nisso tem um viés político, mas é uma realidade diária nas redes. Isso mostra como a desinformação é um desafio que a sociedade precisará tentar domar, porque os boatos extremos ainda encontram público no Brasil”, afirmou Cila, durante a apresentação dos dados a pesquisa, na Oficina Consultoria, em Brasília.
Páginas de fofoca como negócio Eleitoral
A especialista também apontou o fato de a pesquisa inédita mostrar que, nessas eleições, a circulação da desinformação ocorreu em massa nas páginas de fofoca das redes sociais. Apontadas por 30,6% dos eleitores como os veículos que mais publicam notícias falsas — superando influenciadores digitais (29,9%), perfis anônimos (28,5%) e os próprios partidos políticos (26,4%) —, essas páginas migraram da cobertura de celebridades para a produção de conteúdo político.
Esse fenômeno, segundo a CEO do Idea, pode ter transformado a circulação de "fofocas políticas" baseadas em boatos em mercado lucrativo. "A página de fofoca não era um elemento com o qual a gente lidava na eleição anterior. Era esse fenômeno da página de fofoca que fazia fofoca sobre celebridade, e não fofoca política. A gente entrou aí porque virou um business, um baita negócio essas páginas de fofoca. E elas estão em primeiro lugar em fake news", afirmou Cila.
Desconfiança nas urnas
A pesquisa Idea também mostrou que 58% dos eleitores consultados consideraram o pleito justo, enquanto 42% falaram que houve fraude. A pequena diferença entre as porcentagem, segundo a CEO do Idea, refletiu um considerado "luto eleitoral". "O luto começa pela negação do resultado. O primeiro sentimento de quem perde é dizer que não aconteceu ou que foi roubado. Depois, a pessoa passa pela raiva e por outras etapas até chegar à aceitação, o que costuma ocorrer cerca de um mês após o pleito", explicou a pesquisadora.
Esse luto eleitoral, considerado pela pesquisadora, também se deu com o fato de Flávio Bolsonaro, então adversário de Lula nas eleições, fugiu do Brasil, no dia seguinte ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerar Luiz Inácio Lula da Silva vencedor do pleito.
Francisco Artur de Lima Repórter
Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio