Na COP31, Lula diz que brasileiros empunharam 'armas da democracia'

Lula cobra ações urgentes contra a crise climática e apresenta propostas brasileiras na Cúpula de Líderes da COP31 em Antália - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou ações urgentes contra a crise climática e criticou a perda de foco das lideranças mundiais durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP31 nesta quarta-feira (11/11), em Antália, na Turquia. Lula alertou que o tema perdeu espaço em reuniões internacionais recentes, como nos encontros do G7 e do G20, diante de disputas armadas e tarifas econômicas. O presidente, reeleito para o quarto mandato, também citou que o "povo brasileiro empunhou as armas da democracia" nas eleições.

Mudanças climáticas

O chefe do Executivo brasileiro destacou que desastres climáticos, secas e inundações já afetam milhões de pessoas pelo planeta, enquanto a ciência e o multilateralismo enfrentam ataques.

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“Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã. Mas o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas. Secas, enchentes, incêndios e a elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Famílias perdem vidas, casas, empregos e meios de subsistência. Desastres provocam deslocamentos que se somam aos motivados por conflitos armados ou fatores econômicos”, disse Lula.

Para recuperar o ritmo de implementação estabelecido na COP30, em Belém, o presidente apresentou cinco propostas centrais inspiradas na experiência brasileira.

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As mensagens brasileiras

A primeira mensagem trata dos três mapas do caminho herdados de Belém. Esses planos estabelecem três diretrizes:

assegurar 1,3 trilhão de dólares ao ano para financiamento climático;

promover a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis;

interromper e reverter o desmatamento mundial.

O segundo ponto abordou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, mecanismo que conta com o apoio de dezenas de nações e está próximo de reunir o capital necessário para operar.

Na terceira diretriz, o líder brasileiro defendeu ampliar as metas nacionais de redução de emissões. Conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as metas atuais projetam elevação de 2,8 graus na temperatura global, tornando imperativo acelerar a transição energética com foco em eletrificação e redução de resíduos.

Avanços na preservação e financiamento

Ao apresentar os avanços internos, Lula ressaltou que o Brasil caminha para ocupar o posto de oitava maior economia mundial, enquanto reduziu as emissões de gases de efeito estufa em 42% desde 2005. Entre 2022 e 2024, o país evitou a liberação de 560 milhões de toneladas de carbono na atmosfera.

A quarta e a quinta mensagens abordaram a proteção florestal e o apoio financeiro externo. O desmatamento caiu 71% na Amazônia entre 2022 e 2026, com reduções registradas em todos os biomas nacionais. Em paralelo, a retomada do Fundo Amazônia em 2023 alcançou recorde de projetos aprovados no último ano, contemplando três em cada quatro municípios amazônicos.

Lula defendeu que os países ricos cumpram seus compromissos financeiros. “Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos. A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento”, citou.

O presidente brasileiro também citou a mobilização popular nas eleições brasileiras há duas semanas, afirmando que a população escolheu proteger a ciência e os recursos naturais.

“Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar. Dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios. Dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos. E dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações. Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos. Ela é travada pelo voto de cada mulher e de cada homem que deseja fazer a diferença”, afirmou Lula.

“Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável. O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”, acrescentou.

Após a Cúpula de Líderes da COP31, Lula estará em Manila, nas Filipinas, para participar da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). No sábado (14/11), o presidente realizará visita de Estado ao país. No período da tarde, ele vai participar do Foro Empresarial Brasil-Filipinas.