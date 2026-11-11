COP31: Lula diz que guerras e tarifas ofuscaram crise climática

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, profere um discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado e de governo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Antalya Expo Center, em Antalya, no dia 11 de novembro de 2026 - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou ações urgentes contra a crise climática durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP31 nesta quarta-feira (11/11), em Antália, na Turquia. O chefe do Executivo alertou que o tema perdeu espaço em reuniões recentes do G7 e do G20 diante de conflitos armados e tarifas econômicas.

Segundo Lula, desastres como secas e inundações já afetam milhões de pessoas enquanto o multilateralismo e a ciência sofrem ataques. Ele ressaltou que as populações perdem vidas, casas e empregos em episódios extremos que ampliam os deslocamentos pelo planeta.

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“No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações. Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã. Mas o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas. Secas, enchentes, incêndios e a elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas”, disse Lula.

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Propostas e metas

Para recuperar o ritmo estabelecido na COP30, em Belém, Lula apresentou cinco propostas centrais inspiradas na experiência brasileira. Três diretrizes resgatam planos herdados da edição anterior:

assegurar 1,3 trilhão de dólares ao ano para financiamento climático;

promover a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis;

interromper e reverter o desmatamento mundial.

O líder brasileiro também abordou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que reúne apoio de dezenas de países para iniciar operações. Outro ponto cobrado foi a ampliação das metas nacionais de emissões, já que dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente projetam elevação de 2,8 graus na temperatura global.

Resultados na Amazônia e compromisso financeiro

Lula destacou que o desmatamento na Amazônia recuou 71% entre 2022 e 2026, com redução em todos os biomas. O país diminuiu em 42% as emissões de gases de efeito estufa desde 2005 e evitou o lançamento de 560 milhões de toneladas de carbono entre 2022 e 2024, caminhando para ser a oitava maior economia global.

A retomada do Fundo Amazônia em 2023 alcançou recorde de aprovações no último ano, cobrindo três quartos dos municípios amazônicos. Diante do quadro, Lula defendeu que as nações ricas paguem compromissos financeiros, destacando que a próxima COP em solo africano precisa atender um continente endividado.

Ao citar a reeleição para o quarto mandato conquistada há duas semanas, Lula declarou que o povo escolheu a sustentabilidade nas urnas. “Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável. O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”. citou.

Após o evento na Turquia, a comitiva segue para Manila, nas Filipinas, para a 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). No sábado (14/11), Lula cumpre visita de Estado e participa do Foro Empresarial Brasil-Filipinas.