Bolsonaristas se unem por Marinho

Derrotados nas eleições presidenciais, os bolsonaristas planejam transformar a eleição para a Presidência do Senado no caminho para empreender todos os projetos que esperavam ver capitaneados por Flávio Bolsonaro, se o Zero Um de Jair Bolsonaro tivesse saído vitorioso das urnas. Com a convicção de que "nem tudo está perdido" e graças à bancada de senadores eleita no primeiro turno, a ordem agora é levar o senador Rogério Marinho (PL-RN) ao comando da chamada "casa revisora", onde está a chave para a anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Paralelamente a isso, consideram que, com Marinho no comando, será mais fácil jogar para escanteio as propostas, sejam do governo, sejam do PT, que queriam promover aumento de impostos ao empresariado. É por ali que teremos o chamado "terceiro turno", na avaliação de muitos simpáticos à candidatura do senador do PL à Presidência do Senado. E a chance de fazer valer o projeto de governo de quem perdeu a eleição ao Palácio do Planalto.



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Os bolsonaristas saíram do plenário semana passada convictos de que, sem a ajuda do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o governo não teria cantado vitória na noite da última quinta-feira, quando os senadores aprovaram o texto base do ajuste fiscal por 41 votos a 38. Esse placar apertado não teria ocorrido se Alcolumbre não tivesse ligado uma espécie de rolo compressor, com negativas a todos os pontos regimentais levantados pelo senador Magno Malta (PL-ES) para adiar a votação. Com um presidente afinado com a oposição, o projeto não teria ido a votos.



Centro



Para chegar a esse objetivo, o primeiro passo que o PL pretende dar e quebrar a unidade dos partidos de centro. Na Câmara, não houve tempo, para o PL avançar nessa empreitada, uma vez que essas legendas já estão fechadas com a reeleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Mas, no Senado, essa operação está em curso. Há alguns dias, por exemplo, o senador Styvenson (Podemos-RN) declarou apoio a Rogério Marinho.

Na bancada feminina, apontada como um grupo que caminhará majoritariamente com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), Marinho recebeu o apoio da senadora eleita Mara Rocha (Republicanos-AC) e de Rayssa Furlan (Podemos-AP). Em São Paulo, o senador eleito Guilherme Derrite, do PP, também apoiará Rogério Marinho. No MDB, o senador eleito do Tocantins Alexandre Guimaraes comunicou, via redes sociais, que não votará em Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).



Se Rogério Marinho avançou no centro, Tereza Cristina conseguiu alguns voto no PL, por exemplo, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF), que tende a apoiar a líder do PP para a Presidência do Senado. Tereza é quem mai enfrenta dificuldades para chegar ao um segundo turno, até porque seu partido rachou, dado o de Guilherme Derrite a Rogerio Marinho e do comando do partido a Davi Alcolumbre. Porém, no caso do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), o apoio não tem muito efeito, uma vez que não se reelegeu pelo Piauí.

Há, ainda, um movimento para que Ciro seja substituído no comando do Progressistas pelo ex-deputado Alexandre Baldy (PP-GO), suplente da senadora eleita Gracinha Caiado (União Brasil-GO). O apoio de Ciro Nogueira a Alcolumbre, dadas as citações do senador piauiense no caso Daniel Vorcaro, mais atrapalha do que ajuda o projeto para a presidência do Senado.



Campanha



A dois meses e meio do pleito e como a votação para escolha do futuro presidente da Casa é secreta, ninguém tem segurança dos votos que já cabalou e ainda há muitos movimentos por vir. Alcolumbre espera contar com a ajuda do governo e do centro. Ele sabe que não terá os 73 votos obtidos em 2025, mas acredita que, se tiver o apoio do governo e do centro, a reeleição estará garantida. Quanto a Rogério Marinho, ele terá que quebrar o centro para chegar lá.

Porém, o fato de Marinho personificar a vontade dos bolsonaristas de empreender um projeto mais radical e de maior tensão política, que ajudou a angariar votos num primeiro momento, pode se tornar um problema. Entre os senadores de centro, ninguém quer ficar refém de uma pauta ditada pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem tampouco da extrema direita. A vontade do centro é buscar o equilíbrio, daí a simpatia de muitos pela candidatura de Tereza Cristina ou do Alcolumbre.



A senadora sabe da possibilidade de atrair votos pelo equilíbrio e, não por acaso, começou sua pré-campanha com um artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo que soa como música para ouvidos de um eleitorado disposto a ver os ministros do STF responderem sobre seus atos, o conselho de ética do Senado funcionando e a pauta da responsabilidade fiscal e social pedindo passagem. Aliás, Marinho tem tentado deixar de lado uma postura radical, ao dizer que fará caminhar processo de impeachment de ministros do STF, se houver embasamento legal. A leitura é de que ele só seguirá nessa direção caso haja investigação formal concluída, que justifique abertura de processo de impeachment.



Enquanto a eleição não chega e os processos contra ministros do STF engatinham, o jogo segue. No caso de Marinho, esta semana será mais uma oportunidade de pontuar o governo Lula como afeito a aumentos de impostos. Um dos principais coordenadores de sua campanha, o senador Efraim Filho (PL-PB), é um dos que alerta para o projeto que o Senado aprovou na semana passada, mas ainda faltam algumas votações para enviar a proposta à Câmara. "Até aqui, o governo só aumentou imposto e não cortou gastos", avalia.



A ordem entre os aliados de Marinho é denunciar o projeto de ajuste fiscal e as propostas apresentadas ao PT na semana passada como pontos que indicam a vontade do governo de não controlar as contas. O PT apresentou na semana passada uma proposta de aumento de imposto sobre juro de capital próprio, das grandes fortunas, e tributação sobre aplicações financeiras que foram criadas para ajudar o agro e o setor da construção civil e hoje são isentas de impostos. A aposta do PL é a de que esses projetos não passam. Mas que haverá barulho e terá influência na campanha para presidente do Senado.