Prêmio JK homenageia talentos de Brasília

Brasília celebra, mais uma vez, as personalidades que ajudam a construir sua história e projetar seu futuro. Nesta quarta-feira (18/11), a partir das 19h, a Sala Martins Pena do Teatro Nacional será palco da cerimônia da segunda edição do Prêmio JK Correio Braziliense. A iniciativa homenageia autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital. Os vencedores serão anunciados durante o evento, com transmissão ao vivo pelo YouTube e cobertura em tempo real nas redes sociais do jornal.

Lançado em 2025, o prêmio leva o nome de Juscelino Kubitschek, presidente responsável pela construção e inauguração de Brasília. Entre os homenageados da primeira edição, estava a pesquisadora Iêda de Carvalho Mendes, vencedora na categoria Agro. Integrante da Embrapa Cerrados desde 1989.

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"Ter recebido o Prêmio JK teve um valor sentimental enorme, pois o presidente Juscelino foi o responsável por motivar a mudança da minha família para Brasília, quando eu ainda nem havia nascido. Além disso, essa premiação deu uma visibilidade enorme ao meu trabalho com saúde do solo. Também considero que o Prêmio JK do ano passado abriu as portas para outros dois importantes reconhecimentos nacionais que recebi: o Prêmio Norman Borlaug, da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), e a minha inclusão na lista das 100 mulheres mais poderosas do agro brasileiro", relata.

Na categoria Entidade de Classe, o vencedor foi Vitor Corrêa, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac-DF). Para ele, o reconhecimento representa não apenas uma conquista individual, mas também o trabalho desenvolvido pela instituição em favor do crescimento.

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"Foi um orgulho imenso receber o Prêmio JK do Correio Braziliense. Uma publicação que tem o mesmo tempo de vida da cidade de Brasília e em homenagem ao presidente que inaugurou esta cidade. É um reconhecimento à minha pessoa, mas também à expansão e à qualidade do Senac-DF em prol do desenvolvimento da capital. Recupera a memória de Brasília, sua importância vital, e aponta para o futuro, para um desenvolvimento com mais oportunidades, sendo, verdadeiramente, a capital da esperança", afirma.

Já na categoria Sustentabilidade, a vencedora foi a bióloga e professora da Universidade de Brasília (UnB) Mercedes Bustamante. Ela avalia que a premiação reforçou a necessidade de conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida.

"O prêmio é um momento importante por unir pessoas diferentes que atuam em favor do DF, suas cidades e seus habitantes. Em particular, a categoria Sustentabilidade reforça a mensagem de que esse é o caminho para garantir que pessoas, a natureza e a nossa economia estejam preparadas para as mudanças globais", destaca. (VT)





