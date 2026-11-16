Lula avalia encontro com Alcolumbre para discutir indicação ao STF

À reportagem, auxiliares de Lula sinalizam que o encontro também serviria para medir a disposição do senador em conduzir o processo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia se reunir ainda nesta semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir a indicação de um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo aliados do petista ouvidos pelo Correio, a intenção é antecipar eventuais obstáculos à escolha do chefe do Executivo e evitar desgastes durante a tramitação no Congresso.

Entre os pontos que devem entrar na conversa estão a receptividade ao indicado, o calendário de apreciação e as condições políticas para garantir sua aprovação. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que um diálogo prévio com Alcolumbre pode facilitar as negociações e reduzir o risco de uma derrota na Casa. Entre os nomes cogitados estão o do atual AGU, Jorge Messias, já rejeitado uma vez no Senado, e o da ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula afunila lista dos nomes para ministério

À reportagem, auxiliares de Lula sinalizam que o encontro também serviria para medir a disposição do senador em conduzir o processo. Isso porque cabe ao presidente da Casa definir, em articulação com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o ritmo da análise da indicação, que precisa passar por sabatina antes de ser submetida ao plenário.

A movimentação ocorre em meio às articulações para a composição do próximo governo e à disputa por espaços de influência no Congresso. A escolha para o Supremo, no entanto, é tratada como uma decisão estratégica pelo entorno presidencial, diante do peso da Corte em temas sensíveis à administração federal e da necessidade de construir uma maioria favorável no Senado.

Leia também: Lula chega à Espanha para encerrar viagem internacional após reeleição

Embora ainda não haja confirmação de data, a expectativa de interlocutores do presidente é de que a conversa ocorra até o fim da semana. A intenção é chegar à formalização da indicação com um cenário mais claro sobre as resistências ao nome escolhido e as chances de aprovação, que exige o apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. Saiba Mais Política Lula chega à Espanha para encerrar viagem internacional após reeleição