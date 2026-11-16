Lula chega à Espanha para encerrar viagem internacional após reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra nesta segunda-feira (16/11), em Madri, na Espanha, sua primeira viagem internacional após a reeleição. O último compromisso da agenda é um encontro com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, sede do governo da Espanha.
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O encontro começa com uma conversa privada entre os líderes, seguida de uma reunião ampliada com presença de ministros de ambos os países e uma sessão para a foto oficial. A previsão é de que Lula embarque em direção a Brasília ainda nesta segunda-feira.
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A passagem por Madri ocorre em um momento de interesse político para Sánchez, que vive um processo eleitoral previsto para o fim de novembro. O primeiro-ministro busca apoio de Lula e chegou a convidar o deputado André Janones (Rede) para contribuir com sua campanha política.
Antes de chegar à Espanha, com uma comitiva que contou com Janones, Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, e ministros de seu governo, Lula fez sua primeira parada na Turquia para a COP31, realizada na cidade de Antália.
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No país, além da conferência, Lula também se reuniu com o presidente Recep Tayyip Erdogan, onde discutiram a ampliação das relações comerciais e manifestaram interesse em aprofundar a cooperação bilateral. Durante a conversa, Lula destacou o interesse em estabelecer uma parceria “mais robusta na área de defesa” com a Turquia.
Na COP, o presidente brasileiro cobrou que os países ricos cumpram compromissos assumidos no enfrentamento às mudanças climáticas. Lula também voltou a defender o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, segundo o qual todas as nações devem contribuir para combater as mudanças climáticas, embora os países desenvolvidos tenham uma responsabilidade histórica maior pela emissão de gases de efeito estufa.
No sábado (14/11), Lula chegou às Filipinas, onde se encontrou com o presidente Ferdinand Marcos Jr. A agenda teve como destaque a possibilidade de ampliar a cooperação económica e tecnológica entre os dois países.
No domingo (15/11), o presidente participou da 49° cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiatico (Asean). Na ocasião, Lula defendeu o aprofundamento das relações comerciais e diplomáticas com o bloco.
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