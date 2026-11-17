Segundo interlocutores, Lula pretende reorganizar a máquina pública e dar maior capacidade de execução às áreas consideradas prioritárias pelo governo - (crédito: AFP)

O Ministério da Igualdade Racial, atualmente comandado pela socióloga Rachel Barros, pode perder o status de ministério na quarta gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo auxiliares do petista ouvidos pelo Correio, a tendência é que a pasta seja transformada em uma secretaria vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em meio às discussões sobre a reforma ministerial para o Lula 4.

Nas coxias do Palácio do Planalto, interlocutores do presidente avaliam que a incorporação permitiria concentrar estruturas administrativas e ampliar a capacidade de financiamento das políticas voltadas à população negra. O argumento é que a integração garantiria uma espécie de "verba mista", com recursos compartilhados entre as duas áreas, sem depender exclusivamente do orçamento destinado à Igualdade Racial.

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A possível mudança faz parte de um redesenho mais amplo da Esplanada dos Ministérios, que Lula pretende implementar no início do novo mandato. A intenção, repisam interlocutores do líder-mor do PT, é a de reorganizar a máquina pública, reduzir a fragmentação de estruturas e dar maior capacidade de execução às áreas consideradas prioritárias pelo governo.

Apesar das conversas, a alteração ainda não foi sacramentada. A eventual perda do "status" ministerial tende a provocar resistências entre movimentos sociais e setores da base governista, uma vez que a criação de uma pasta própria para a igualdade racial foi tratada como uma das marcas políticas do Lula 3. Saiba Mais Política Lindbergh acusa Moretti de autoritarismo e critica condução do ajuste fiscal