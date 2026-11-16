Lindbergh acusa Moretti de autoritarismo e critica condução do ajuste fiscal

Lindbergh afirmou que sua resistência às medidas está relacionada ao risco de desaceleração da economia brasileira - (crédito: Liderança do PT/Divulgação)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) subiu o tom contra o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, após declarações do integrante do governo Lula sobre as divergências em torno do ajuste fiscal. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou a entrevista do ministro como “desonesta” e criticou a condução da proposta, que, segundo ele, foi encaminhada sem diálogo prévio com lideranças governistas e partidos aliados.

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Lindbergh afirmou que sua resistência às medidas está relacionada ao risco de desaceleração da economia brasileira. Para o petista, a combinação de restrições fiscais com juros elevados pode comprometer o crescimento e prejudicar o próprio governo. “Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo do presidente Lula”, escreveu, referindo-se à entrevista do chefe da pasta à Folha de S. Paulo.

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O deputado também acusou Moretti de adotar uma postura autoritária durante a tramitação da matéria na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Segundo ele, os líderes da base foram informados da iniciativa apenas no dia previsto para a votação. Lindbergh atribuiu a reação do ministro à sua atuação para impedir que a proposta fosse apreciada naquela ocasião.

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Outro ponto de atrito foram as declarações de Moretti sobre setores da esquerda contrários ao ajuste. Lindbergh reagiu à expressão “esquerda sectária que se alia aos privilégios” e afirmou ter sido alvo de uma referência indireta do ministro a “nichos da extrema esquerda”. “Isso é inacreditável! Conheço e respeito o ministro Bruno Moretti, mas sua fala parece a das vivandeiras de quartel que adoravam apontar o dedo e chamar todos de ‘aqueles comunistas’”, disparou.

O parlamentar procurou afastar a interpretação de que suas críticas representem uma oposição ao Palácio do Planalto. Lindbergh sustentou que o debate sobre os rumos da política econômica não pode ser reduzido a ataques pessoais ou acusações de desinformação. “O que queremos é colaborar para que esse governo dê certo”, arrematou.