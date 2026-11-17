A petista rebateu críticas sobre a tramitação acelerada da matéria e destacou que o texto passou por alterações durante a análise na Casa - (crédito: Jeferson Rudy/Agência Senado )

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), defendeu nesta terça-feira (17/11) a aprovação do projeto de ajuste fiscal e alertou que mudanças na proposta podem comprometer o espaço fiscal necessário à execução do Orçamento. Em conversa com jornalistas, a parlamentar rebateu críticas sobre a tramitação acelerada da matéria e destacou que o texto passou por alterações durante a análise na Casa.

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“Apesar dele ter chegado com pouco tempo, o debate houve. Houve tanto debate no Senado que foram apresentadas 53 emendas. E o relatório acolheu mais de 20. Então, o debate está posto”, afirmou a senadora. Segundo Teresa, a discussão contemplou diferentes posições e permitiu ajustes antes da votação em plenário.

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A petista argumentou que a aprovação da matéria é fundamental para assegurar recursos às políticas públicas previstas para o próximo ano. “Se a gente não tem esse colchão, não tem esse espaço fiscal, o orçamento vai virar uma peça decorativa, que a gente não quer”, advertiu. A líder governista também criticou um dos quatro destaques apresentados, que, segundo ela, representa uma tentativa de ampliar cortes. “Tem um destaque lá que é um ajuste, que é um corte, que é reeditar o discurso de Flávio Bolsonaro”, declarou.

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Teresa afirmou que a prioridade da articulação governista é consolidar os votos necessários para preservar o texto aprovado anteriormente. A parlamentar citou os 45 votos obtidos como referência para as negociações e indicou que a base fará uma nova avaliação das posições dos senadores antes da deliberação. “A gente teve 45 votos e a nossa referência é qualificar, decupar, ver o que fica, o que não fica, quem não estava aí pode vir, quem estava aí vai sair”, explicou. A expectativa é encaminhar a proposta à Câmara ainda hoje. Saiba Mais