O dirigente defendeu que o partido concentre esforços nos próximos passos: "Queremos tocar o país para frente" - (crédito: Beto Barata/ PL)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota oficial para esclarecer declarações sobre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e uma eventual candidatura do parlamentar à Presidência da Câmara dos Deputados. O dirigente afirmou que sua manifestação ao jornal O Globo tratou exclusivamente da idade mínima exigida para ocupar o comando da Casa, sem qualquer questionamento à atuação política do correligionário.

Na manifestação, Valdemar fez questão de reafirmar o dito prestígio de Nikolas dentro da legenda. “O deputado Nikolas Ferreira é um dos quadros mais preparados e promissores do PL. Tem uma trajetória política de destaque, grande capacidade de liderança e reúne todas as qualidades para ocupar importantes espaços na vida pública”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Aliado de Marinho defende voto aberto na disputa pela presidência do Senado

O dirigente explicou que a ressalva feita anteriormente se limitou ao impedimento constitucional relacionado à idade. “Minha declaração ao jornal O Globo se referiu exclusivamente ao requisito constitucional de idade para a Presidência da Câmara dos Deputados”, sustentou. Segundo ele, por integrar a linha sucessória da Presidência da República, o cargo exige idade mínima de 35 anos. Nikolas tem 30 anos.

Valdemar também buscou afastar qualquer interpretação de desgaste na relação com o parlamentar mineiro. “Nikolas sabe da confiança e do respeito que tenho por seu trabalho. Reafirmo a importância que ele tem para o Partido Liberal e para a política brasileira”, concluiu o presidente da sigla.

A declaração inicial ocorreu em meio às divergências internas do PL sobre a eleição para a Presidência da Câmara em 2027. Enquanto uma ala defende uma candidatura própria, outro grupo trabalha por uma composição com o atual presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que busca a reeleição. Ao Globo, Valdemar havia classificado como “loucura” a possibilidade de Nikolas entrar na disputa.

Apesar do argumento apresentado pelo dirigente, a Constituição não estabelece idade mínima de 35 anos para presidir a Câmara. A exigência vale para a Presidência e Vice-Presidência da República e para o Senado. Para deputado federal, o limite é de 21 anos, conforme o artigo 14 da Carta Magna.

Saiba Mais Política Motta diz que Câmara deve votar PLP do ajuste fiscal nesta terça