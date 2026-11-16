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Aliado de Marinho defende voto aberto na disputa pela presidência do Senado

Coordenador da campanha do senador à chefia da Casa, Efraim Filho afirma que medida daria mais transparência à eleição

Marinho concorre pelo campo da direita ao lado da também senadora Tereza Cristina (PP-MS) contra o atual presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)
Marinho concorre pelo campo da direita ao lado da também senadora Tereza Cristina (PP-MS) contra o atual presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Efraim Filho (PL-PB), coordenador da campanha de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado, defende que a escolha do próximo comandante da Casa seja feita por votação nominal e aberta. Ao Correio, o parlamentar reforçou que a medida permitiria identificar o posicionamento de cada senador na disputa.

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Questionado pela reportagem se é favorável à mudança, Efraim foi direto: "Sim [sou favorável]". O congressista sustenta que a publicidade dos votos garantiria maior transparência ao processo e permitiria traçar um raio-x mais preciso dos apoios às candidaturas.

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A posição ocorre em meio às articulações pela sucessão no comando do Senado, que mobilizam diferentes alas da Casa. Nos bastidores, a possibilidade de tornar públicos os votos ganha relevância diante das negociações entre partidos e dos compromissos assumidos pelos parlamentares.

Marinho concorre pelo campo da direita ao lado da também senadora Tereza Cristina (PP-MS) contra o atual presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Nos corredores da Casa Alta, surgem rumores de que uma consulta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pudesse unificar o campo da direita em prol de um único nome. Mas, o movimento foi frustrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que não permitiu a visita da dupla mais à direita na corrida à presidência do Senado.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 16/11/2026 16:24 / atualizado em 16/11/2026 16:26
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