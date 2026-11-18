O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou nesta quarta-feira (18/11) que convocará uma sessão extraordinária para votar o ajuste fiscal aprovado no Senado Federal. “Estaremos convocando pra próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, uma sessão extraordinária para que a Câmara possa começar a discutir e apreciar esse pacote fiscal”, declarou Motta diretamente de uma agenda em Buenos Aires, na Argentina.

A previsão do relator no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), é de uma economia na casa dos R$50 bilhões já em 2027. Durante a votação, parlamentares do Senado rejeitaram três mudanças no texto, chamadas de destaque, e costuraram um acordo para incorporar as sugestões de outros dois tópicos.

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O governo tem pressa para concluir a tramitação nas duas Casas da matéria. O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (18), com mudanças, o projeto de lei complementar (PLP) com ajuste fiscal das contas públicas. Foram 69 votos favoráveis e 2 contrários.

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