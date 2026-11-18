O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou, na noite desta quarta-feira (18), ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), relatórios produzidos pela corporação sobre a citação a ministros da Corte no caso do Banco Master. Ele atendeu uma determinação de Fachin, que pediu informações sobre todos os integrantes do plenário citados na investigação sobre Daniel Vorcaro.

De acordo com Andrei, o relatório é um procedimento administrativo, não parte de uma investigação, neste momento. Fachin afirmou que os documentos não devem fazer juízo de valor sobre a conduta dos ministros. Os documentos vão subsidiar eventuais julgamentos sobre o envolvimento de magistrados com Vorcaro e o Master.

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Andrei chegou carregando uma pasta com diversos documentos. Mais cedo, no Senado, ele afirmou que a eventual investigação sobre os ministros depende de aval do Supremo.

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"O relatório foi determinado pelo presidente Fachin. Inclusive tem uma nota conjunta do Supremo e da PF que fala o que deve ser feito. Não estamos falando de investigação. Neste caso, investigação de ministro do Supremo precisa de autorização do próprio Supremo. Se tivessemos fazendo investigação, seria ilegal. Assim como vossas excelências, têm prerrogativa de foro. A PF não pode investigar senador da República sem aval do Supremo", disse ele.