A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou nesta quinta-feira (19/11) que o fim da escala 6x1 representa um avanço para a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a mudança para a jornada 5x2, no Palácio do Planalto, ela destacou que a redução da carga de trabalho terá impacto especialmente sobre as mulheres, que acumulam mais horas de atividades domésticas e cuidados familiares.

Segundo a ministra, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as brasileiras dedicam, em média, mais de 21 horas semanais aos afazeres domésticos e ao cuidado de familiares e outras pessoas. O tempo representa o dobro do dedicado pelos homens às mesmas atividades.

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Para Miriam, a desigualdade na distribuição do trabalho doméstico faz com que as mulheres tenham menos tempo disponível para atividades pessoais e profissionais. Ela também criticou a naturalização da sobrecarga feminina, frequentemente tratada como uma demonstração de capacidade e virtude.

“Historicamente, a sociedade brasileira naturalizou o cansaço das mulheres, encarou essa nossa capacidade de suportar esse excesso de trabalho como uma virtude das mulheres. Uma sobrecarga vista como uma virtude”, afirmou.

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A ministra avaliou que a nova jornada poderá abrir espaço para que as trabalhadoras tenham mais tempo para descansar, estudar, se divertir e participar da vida social e política. Na avaliação dela, a mudança representa uma oportunidade de reduzir a diferença entre homens e mulheres na distribuição do tempo. “Eu acredito que o fim da escala 6x1 é um passo, é uma conquista muito importante para a igualdade entre homens e mulheres”, declarou.



Mobilização



Durante o discurso, Miriam também atribuiu a aprovação da mudança à mobilização de trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais e parlamentares. Ela ressaltou que a conquista foi resultado de articulações nas ruas, nas redes sociais e no Congresso Nacional, onde, segundo a ministra, havia dúvidas sobre a possibilidade de aprovação da proposta.

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A chefe da Casa Civil também destacou a importância da democracia para a construção da mudança e atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) papel central na defesa da pauta. “Isso só foi possível porque nós vivemos numa democracia e eu acho que isso é preciso reafirmar a cada momento, a cada dia”, disse.





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