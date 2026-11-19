"A trabalhadora e o trabalhador do Brasil vão ter dois dias de descanso semanal, uma luta histórica", declarou o chefe da articulação com movimentos sociais - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL-SP), afirmou nesta quinta-feira (19/11) que o fim da escala 6x1 começará a valer em 16 de dezembro. A declaração foi feita durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a medida, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representantes do governo, parlamentares e integrantes de centrais sindicais.

Segundo o chefe da articulação com movimentos sociais, a regulamentação estabelece os procedimentos para a entrada em vigor da mudança, após a aprovação da emenda constitucional pelo Congresso Nacional. O ministro destacou que o brasileiro passará a ter dois dias de descanso semanal, em uma alteração que classificou como resultado de uma reivindicação histórica da classe trabalhadora.

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“A partir do dia 16 de dezembro, a trabalhadora e o trabalhador do Brasil vão ter dois dias de descanso semanal, uma luta histórica dos trabalhadores”, declarou.

Boulos afirmou que a ampliação do período de folga permitirá que a população tenha mais tempo para descansar, conviver com a família e realizar atividades de lazer. Ele também ressaltou que o compromisso do governo com o fim da escala 6x1 foi mantido mesmo após o encerramento do período eleitoral.

O ministro mencionou ainda que a regulamentação prevê exceções, como a jornada 12x36, tema que seria detalhado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Para Boulos, no entanto, essas situações não alteram o princípio estabelecido pela medida. “Exceção é exceção e regra é regra. A regra é dois dias de descanso”, enfatizou.

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