O relatório da Polícia Federal (PF) que reúne menções ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), aponta tentativas de aproximação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e de pessoas ligadas a ele com o magistrado.

O documento integra a investigação sobre as conexões do antigo controlador do Banco Master e foi encaminhado à presidência da Corte. Nesta sexta-feira (20/11), Mendonça solicitou ao presidente do tribunal, Edson Fachin, que retire o sigilo dos autos e permita o acesso público ao conteúdo.

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Entre os episódios descritos está uma conversa de fevereiro de 2025, na qual o advogado Ciro Soares informou a Vorcaro que havia acompanhado Mendonça a uma alfaiataria para confeccionar um terno. Em um áudio enviado ao empresário, o advogado afirmou que estava “trabalhando” por ele e relatou ter levado o ministro ao estabelecimento. A mensagem também foi acompanhada de uma fotografia dos dois. Sobre o episódio, Mendonça apresentou notas fiscais para demonstrar que ele próprio arcou com os custos do serviço.

A PF, por sua vez, ressaltou que não encontrou registros de comunicação direta entre Vorcaro e o ministro. Segundo os investigadores, as buscas realizadas por palavras-chave não identificaram conversas entre os dois por aplicativos de mensagens ou outros canais analisados. O relatório, portanto, reúne referências ao magistrado, mas não aponta, nesse trecho, contato direto entre ele e o ex-banqueiro.

Outro registro envolve o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), apontado como próximo de Mendonça. Em mensagens trocadas em março de 2025, o parlamentar informou a Vorcaro sobre um compromisso com o ministro em São Paulo. O empresário confirmou a agenda e, no dia seguinte, avisou que estava a caminho. Cezinha respondeu que o magistrado já o aguardava. O documento não apresenta detalhes adicionais sobre o encontro nem esclarece o que teria sido tratado na ocasião.

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Ao solicitar a publicidade integral do material, Mendonça declarou que abre mão expressamente do sigilo das informações referentes à própria pessoa. O pedido foi encaminhado a Fachin, que autorizou a retirada da restrição de acesso. O relatório faz parte de um conjunto de 10 documentos produzidos pela PF sobre relações e menções a integrantes do STF no contexto das investigações envolvendo o Banco Master.