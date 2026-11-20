O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) quatro relatórios elaborados pela Polícia Federal (PF) que reúnem informações sobre ministros da Corte citados em documentos relacionados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master. A Procuradoria terá prazo de 15 dias para examinar o conteúdo e avaliar se existem elementos que justifiquem novas medidas no âmbito das investigações.
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Ao todo, a PF entregou dez relatórios ao presidente do Supremo. Seis documentos foram arquivados, enquanto os outros quatro seguiram para análise da PGR. Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidir se as informações justificam a abertura de procedimentos investigativos, a realização de novas diligências, a adoção de medidas mais rigorosas, como eventual denúncia, ou o arquivamento.
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O material foi apresentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante reunião com Fachin na noite de quarta-feira (18/11). Os documentos reúnem referências a integrantes do tribunal e informações sobre eventuais relações ou trocas de mensagens com Vorcaro. A apuração, conforme a descrição do material, busca organizar as menções aos magistrados, sem necessariamente atribuir a eles participação em práticas criminosas.
Após receber os documentos, Fachin determinou que o conteúdo permanecesse sob sigilo neste primeiro momento e encaminhou cópias aos ministros mencionados. Pelo menos cinco integrantes do STF confirmaram que tiveram acesso aos relatórios. Segundo os relatos, os documentos disponibilizados a cada magistrado apresentam apenas referências à sua própria pessoa, sem informações sobre os demais integrantes da Corte.
Um dos ministros que se manifestou foi André Mendonça. Nesta sexta-feira (20/11), ele pediu ao presidente do STF que desse publicidade integral ao relatório em que aparece citado, abrindo mão da proteção de sigilo sobre as informações relacionadas a ele.
O documento menciona, entre outros episódios, tentativas de aproximação de pessoas ligadas a Vorcaro e mensagens envolvendo um encontro em São Paulo. A entrega dos relatórios ocorreu quando a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e conexões do Banco Master, completou um ano da primeira fase.
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