Neste domingo (22), a equipe médica do hospital DF Star divulgou o boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o documento, ele está estável e segue em tratamento com jejum e suporte nutricional. Os médicos informaram que ainda não há previsão de alta. Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20) com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.
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A nota é assinada pelos médicos Brasil Caiado, Leandro Echenique, Claudio Birolini, Antônio Aurélio Fagundes Júnior e Alisson Barcelos Borges.
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O quadro geral do ex-presidente não mudou de ontem para hoje. De acordo com o comunicado de sábado (21), foram iniciadas medidas clínicas para tratar a obstrução, incluindo hidratação, manutenção do jejum por via oral e suporte nutricional.
Durante a internação, Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica retirada por determinação judicial. A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) mantém equipes no hospital 24 horas por dia para garantir a custódia do ex-presidente. O equipamento deverá ser recolocado após a alta hospitalar.