A decisão do ministro atendeu o diretório do Cidadania de Goiás - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin suspendeu, neste sábado (21/11), o Congresso Nacional Extraordinário do Cidadania. A reunião iria aprovar a incorporação da legenda ao PP.

O Congresso estava marcado para esta mesma data. O presidente nacional da legenda, Alex Manente, porém, já tinha determinado o cancelamento do Congresso. A decisão do ministro atendeu o diretório do Cidadania de Goiás.

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O ministro alegou risco de dano irreparável para justificar a decisão, proferida mesmo após o cancelamento do congresso. "Há uma grande probabilidade de dano irreparável (incorporação e, portanto, extinção do Cidadania), sem nenhuma decisão judicial que analise a questão urgente, em aparente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, o que permite o conhecimento desta reclamação constitucional", disse o ministro.

"Como se trata de informação pública, porém ainda não documentada nos autos, é importante que seja deferida a medida liminar, para evitar que eventual problema de comunicação possa causar dano de difícil reparação", afirmou Zanin.

O diretório goiano do Cidadania também disse que já houve pedidos urgentes para suspender o Congresso pendentes de análise no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde outubro de 2026.

A convocação do congresso foi formalizada no sábado anterior, 14, e aprovada por 21 votos a seis pelo Diretório Nacional.

O ex-presidente Roberto Freire, figura histórica do partido, disse que iria à Justiça para impedir o movimento de incorporação ao PP. Se aprovada, o Cidadania deixaria de existir.

Com situação eleitoral complicada, o Cidadania está em apuros. A legenda, que só tinha elegido seis deputados em 2022, não elegeu nenhum neste ano. Sem condições de alcançar a cláusula de barreira, resta ao partido ou formar federação ou se incorporar a outro partido.

Em 2022, o Cidadania formou federação com o PSDB. Manente, presidente do Cidadania, é um dos opositores dessa ideia - Freire defende a manutenção da federação para a sobrevivência do partido.