O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), mantém a defesa da indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo fontes ouvidas pelo Correio, o parlamentar estaria resistente à construção de uma terceira via, hipótese que passou a ser aventada nas coxias do Palácio do Planalto.
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a sinalizar a interlocutores, durante encontro com ministros da Suprema Corte e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesse fim de semana, que sua preferência é pelo advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias. O líder-mor do PT, contudo, também deixou implícito, de acordo com auxiliares, que estaria aberto à discussão de um terceiro nome para a composição da Suprema Corte.
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Ainda há, no entorno do petista, rusgas com Pacheco. Uma das ressalvas feitas ao hoje integrante do Tribunal de Contas da União (TCU) diz respeito à sua “ausência” nas eleições deste ano em Minas Gerais. O desempenho político do ex-presidente da Casa Alta durante o pleito é um dos pontos de incômodo entre aliados de Lula.
A definição do nome deve passar pelas tratativas entre os chefes do Executivo e do Legislativo. Embora o petista tenha sinalizado margem para a construção de uma alternativa a Messias e Pacheco, a resistência de Alcolumbre à terceira via é, neste momento, um dos entraves para a costura de um consenso.