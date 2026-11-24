A senadora Damares Alves (Republicanos) solicitou nesta segunda-feira (23/11) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorização para visitar o banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Papudinha, em Brasília. A parlamentar também solicitou uma audiência com o magistrado para tratar da fiscalização sobre possíveis irregularidades na liquidação extrajudicial do Banco Master.
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Em ofício encaminhado a Fachin, Damares afirma que pretende conversar com Vorcaro para obter informações que possam auxiliar os trabalhos conduzidos no Senado. Ela é relatora da Proposta de Fiscalização e Controle nº 1/2026, de autoria do senador Marcio Bittar, que tramita na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, Damares confirmou a informação ao público e justificou a ação. Ela afirma que não pretende fazer uma investigação como a realizada péla Polícia Federal. “O meu papel é investigar onde os órgãos de controle falharam, que não viram antes o que estava acontecendo”, disse no vídeo.
Caso receba autorização do STF, a parlamentar pretende levar uma comitiva de senadores e consultores técnicos do Senado na primeira reunião com Vorcaro. Em um segundo momento, ela defende que o ex-banqueiro preste depoimento público à comissão transmitido ao vivo pela TV Senado.
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De autoria do senador Márcio Bittar (PL), a proposta de fiscalização busca entender por que instituições como o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e o próprio Congresso Nacional não identificaram previamente as irregularidades ocorridas na instituição financeira.
A iniciativa também pretende investigar possíveis irregularidades na liquidação do Banco Master e nos atos que antecederam a medida. A apuração também busca identificar eventuais omissões de agentes públicos, especialmente dirigentes do Banco Central.
Damares afirmou que o relatório da comissão servirá de base para propor mudanças na legislação do Sistema Financeiro Nacional, com o objetivo de endurecer as regras de regulação bancária e evitar novos episódios semelhantes ao caso Master no Brasil.
Pedi ao STF autorização para ouvir Daniel Vorcaro na prisão. Quero saber como o escândalo do Banco Master aconteceu e quem falhou na fiscalização. Não basta punir culpados. Precisamos corrigir as falhas e proteger o sistema financeiro nacional! https://t.co/q4l4iH9Dk0— Damares Alves (@DamaresAlves) November 23, 2026
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