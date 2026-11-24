O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou que os responsáveis pela liquidação do Banco Master avaliem a possibilidade de liberar recursos do Banco de Brasília (BRB) retidos no âmbito das investigações sobre as operações financeiras envolvendo as duas instituições. A decisão, assinada na segunda-feira (23/11), também prevê a manifestação do Banco Central (BC) sobre os pedidos de restituição.

Fachin estabeleceu prazo de dois dias para que os liquidantes apresentem análises detalhadas sobre as solicitações feitas pelo BRB e pelo Governo do Distrito Federal, acionista controlador do banco estatal. Depois dessa etapa, o BC terá outros dois dias para se posicionar. O ministro determinou tramitação urgente, mas não autorizou a liberação imediata dos valores.

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O bloqueio foi determinado em 24 de julho pelo ministro André Mendonça, relator do inquérito que apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados à negociação de carteiras de crédito entre o Master e o BRB. A medida alcançou ativos das instituições ligadas ao conglomerado financeiro, com o objetivo de preservar recursos que poderiam estar relacionados às irregularidades investigadas. Desde então, o Banco de Brasília sustenta que a ordem atingiu também valores de sua titularidade e de terceiros sem vínculo com as suspeitas.

Entre os pedidos apresentados pelo banco está a devolução dos recursos cuja propriedade possa ser comprovada documentalmente, além do restabelecimento dos repasses financeiros referentes às carteiras de crédito adquiridas do Master.

Para os valores cuja titularidade ainda não esteja definida, especialmente os relacionados às operações do Credcesta, o BRB solicitou que sejam depositados em uma conta segregada, mantida na própria instituição e administrada sob supervisão do liquidante. O GDF também pediu a restituição dos valores bloqueados ou, alternativamente, que o BRB fique responsável pela guarda e gestão dos recursos até uma decisão definitiva.

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