O atraso teria comprometido a transparência da movimentação financeira da campanha de Prado - (crédito: Divulgação/Campanha André do Prado)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou pela desaprovação das contas de campanha do senador eleito André do Prado (PL), atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) acompanha o entendimento da área técnica do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que identificou irregularidades na prestação de contas do parlamentar.

O principal questionamento envolve a transferência de R$ 3,5 milhões feita pelo diretório nacional do PL à campanha de André do Prado, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral. A quantia corresponde a aproximadamente metade de todo o dinheiro arrecadado pela candidatura, o que torna o registro da operação relevante para a fiscalização dos gastos eleitorais.



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De acordo com informações confirmadas pelo Correio nesta terça-feira (24/11), o repasse foi realizado em 24 de agosto, mas só comunicado à Justiça Eleitoral no dia 29 do mesmo mês. O intervalo ultrapassou o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação eleitoral para informar o recebimento de recursos financeiros durante a campanha.



O parecer, assinado pelo procurador regional eleitoral Paulo Taubemblatt, indicou que o atraso comprometeu a transparência da movimentação financeira e dificultou o acompanhamento dos recursos pela Justiça Eleitoral. A avaliação é de que a falha prejudicou a fiscalização sobre a origem e a aplicação do dinheiro recebido pela candidatura. Com isso, o Ministério Público defendeu a rejeição das contas.



A manifestação, no entanto, não representa uma decisão definitiva sobre a prestação de contas. Caberá ao TRE-SP analisar o caso e decidir se aprova ou desaprova as contas do senador eleito. O Correio procurou André do Prado e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para comentar o parecer, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

