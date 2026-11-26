O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), defendeu, nesta quinta-feira (26/11), a pacificação do país após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro, que teve como um dos principais pontos a renegociação da dívida do estado com a União, também serviu para que o parlamentar sinalizasse disposição em manter uma relação institucional com o chefe do Executivo nacional, a despeito das divergências ideológicas.

“Um país não vai prosperar da forma que tá dividido. ... Deputados federais, senadores têm que ter vergonha na cara e entender que o país precisa ser pacificado”, declarou. Cleitinho também fez um convite ao líder-mor do PT para participar da cerimônia de posse, que pretende realizar no Vale do Jequitinhonha, e afirmou que o petista será bem-vindo em Minas Gerais durante sua gestão.

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“Eu falei com ele ali agora, fiz o convite pra ele que quantas vezes ele puder ir em Minas Gerais ele vai ser muito bem-vindo, porque ele indo em Minas Gerais é obra que eu vou poder anunciar dentro de Minas Gerais”, disse.

Na reunião, o governador eleito apresentou uma contraproposta no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Os termos da negociação, contudo, foram mantidos sob reserva. Segundo Cleitinho, o ministro da Fazenda se comprometeu a reavaliar a proposta. Questionado sobre a sinalização de Lula, o parlamentar afirmou que o presidente pediu para “atender Minas Gerais” e “ajudar Minas Gerais”.

De acordo com Danilo Castro, que acompanhou Cleitinho na reunião, a dívida do estado gira em torno de R$ 180 bilhões. O principal entrave, segundo ele, é a dificuldade de liquidez para arcar com as prestações mensais. Uma primeira reunião técnica foi agendada para esta sexta-feira (27/11), e novas rodadas de negociação estão previstas para a próxima semana.



