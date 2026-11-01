Na mesa de negociações, está a criação do Ministério da Segurança Pública - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne, na manhã desta quarta-feira (25/11), ex-ministros da Justiça e auxiliares próximos para discutir a composição do corpo ministerial de seu quarto mandato. Na mesa de negociações, está a criação do Ministério da Segurança Pública, após a aprovação, pelo Congresso Nacional, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do tema.

Participam do encontro, no Palácio da Alvorada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro. Ambos chefiaram o Ministério da Justiça em gestões do líder-mor do PT.

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Também integram a reunião o atual titular da pasta, Wellington César Lima e Silva, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Tarso esteve à frente da Justiça entre 2007 e 2010, durante o segundo mandato do petista. Dino, por sua vez, comandou a pasta entre 2023 e 2024, antes de assumir uma cadeira na Suprema Corte.

A possibilidade de desmembramento da Justiça e da Segurança Pública integra as discussões sobre o redesenho da Esplanada dos Ministérios para o Lula 4. A eventual mudança, sustentada pela aprovação da PEC da Segurança Pública, abre mais um espaço na composição do primeiro escalão do Executivo, ainda em fase de definição pelo presidente. Saiba Mais Economia Governo prepara PEC para fortalecer arcabouço e cumprimento da meta