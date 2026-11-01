O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne, na manhã desta quarta-feira (25/11), ex-ministros da Justiça e auxiliares próximos para discutir a composição do corpo ministerial de seu quarto mandato. Na mesa de negociações, está a criação do Ministério da Segurança Pública, após a aprovação, pelo Congresso Nacional, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do tema.
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Participam do encontro, no Palácio da Alvorada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro. Ambos chefiaram o Ministério da Justiça em gestões do líder-mor do PT.
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Também integram a reunião o atual titular da pasta, Wellington César Lima e Silva, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Tarso esteve à frente da Justiça entre 2007 e 2010, durante o segundo mandato do petista. Dino, por sua vez, comandou a pasta entre 2023 e 2024, antes de assumir uma cadeira na Suprema Corte.
A possibilidade de desmembramento da Justiça e da Segurança Pública integra as discussões sobre o redesenho da Esplanada dos Ministérios para o Lula 4. A eventual mudança, sustentada pela aprovação da PEC da Segurança Pública, abre mais um espaço na composição do primeiro escalão do Executivo, ainda em fase de definição pelo presidente.