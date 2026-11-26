A proposta também determina a obrigatoriedade da realização de teste do bafômetro, exame clínico ou perícia em condutores abordados em blitz ou envolvidos em acidentes de trânsito - (crédito: Reprodução/Magnific)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um projeto de lei que torna inafiançável o homicídio culposo no trânsito cometido por motoristas sob efeito de álcool ou drogas. A proposta também impede que condenados por esse tipo de crime recebam benefícios como graça, indulto ou anistia. O texto altera regras do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece novas medidas para a fiscalização de motoristas.

Pelo projeto, o motorista que provocar a morte de uma pessoa no trânsito enquanto estiver sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas poderá ser preso em flagrante, mesmo que preste socorro imediato à vítima. Atualmente, a legislação prevê que a prestação de socorro pode impedir a prisão em flagrante nessas circunstâncias. A proposta também determina a obrigatoriedade da realização de teste do bafômetro, exame clínico ou perícia em condutores abordados em blitz ou envolvidos em acidentes de trânsito.

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Durante a votação, a obrigatoriedade dos testes gerou questionamentos entre os parlamentares. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) criticou a exigência de exames de sobriedade em abordagens de rotina e demonstrou preocupação com a fiscalização dos motoristas, especialmente em relação à clareza dos critérios utilizados para medir a quantidade de álcool no organismo.

O autor do projeto, senador Fabiano Contarato (PT-ES), defendeu a obrigatoriedade dos testes como instrumento de fiscalização e combate à combinação de álcool e direção. Ele ressaltou, porém, que a restrição ao direito à fiança e a benefícios como graça, indulto e anistia não será aplicada a qualquer infração de trânsito, mas somente aos casos de homicídio culposo comprovadamente cometidos sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas.

*Com informações da Agência Estado