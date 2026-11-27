A despeito das movimentações nos bastidores de Brasília para que a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) fique para 2027, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não bateu o martelo sobre o assunto. O chefe do Executivo nacional, segundo fontes repisaram ao Correio, segue ponderando a escolha, apesar da pressão de diferentes atores políticos em torno da vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Aliados do líder-mor do PT ouvidos pela reportagem alimentam, inclusive, a expectativa de que o presidente indique uma mulher para compor a Corte. A possibilidade, contudo, não implica, necessariamente, que Lula tenha declinado do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias.

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No entorno do titular da AGU, a informação é de que não houve qualquer sinalização de Lula de que a indicação ficará para o próximo ano. A leitura é de que parte das informações que circulam nos bastidores de Brasília é fruto de um jogo de interesses para tentar consolidar o adiamento da escolha antes mesmo de uma deliberação do petista.

O imbróglio passa, ainda, pela resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ao nome do AGU. Como mostrou o Correio, o cacique do Amapá insiste na indicação de Rodrigo Pacheco e tem se mostrado pouco receptivo à construção de uma terceira via: movimento que abriria espaço para Lula contemplar o pleito de aliados pela indicação de uma mulher.

A possibilidade de postergar a escolha para 2027, contudo, é vista com ressalvas por parlamentares da base governista e do Centrão. Senadores consultados pela reportagem ao longo desta semana avaliam que a nova correlação de forças na Casa Alta, com uma composição mais à direita, tende a encarecer politicamente a aprovação de qualquer nome indicado pelo petista.

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