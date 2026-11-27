O desafio de Lula é encontrar uma composição que evite abrir novas frentes de desgaste com a base governista - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi para capitanear o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu uma fissura na base governista. Desde que veio a público o aceite do executivo ao convite do chefe do Planalto, nessa quinta-feira (26/11), parlamentares do PT e do PSol têm externado divergências quanto aos rumos da política econômica a partir de 2027.

No partido do presidente, de um lado, há quem enxergue no movimento uma reedição da escolha de Joaquim Levy para comandar a Fazenda no segundo governo de Dilma Rousseff (PT). Do outro, há uma ala que aposta na capacidade gerencial do banqueiro e no seu trânsito junto ao mercado financeiro para acomodar os interesses do setor sem comprometer a agenda social do líder-mor do PT.

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Expoente da ala petista reticente à escolha, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) recorreu às redes sociais para rememorar a experiência de 2015. “Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter).

A comparação não é fortuita. À época, Trabuco chegou a ser convidado por Dilma para assumir a pasta, mas declinou e indicou Levy. A política de austeridade implementada pelo então ministro, em meio à deterioração da economia, contribuiu para o desgaste da gestão petista, que culminaria no impeachment da ex-presidente, em 2016.

Em sentido oposto, a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) saiu em defesa da escolha do presidente, classificando a ida do banqueiro para a Esplanada como um “sinal de confiança e estabilidade”. A parlamentar sustentou que o desempenho da economia deve ser medido também pelos ganhos concretos da população trabalhadora.

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O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT-CE), por sua vez, enalteceu a desenvoltura de Trabuco na interlocução com diferentes setores da sociedade. O petista fez menção à atuação do executivo no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. O senador Camilo Santana (PT-CE) também endossou a escolha.

Divisão no PSol

No PSol, as manifestações públicas de integrantes da bancada na Câmara foram mais contundentes, embora não uníssonas. Os deputados Glauber Braga (RJ), Sâmia Bomfim (SP), Fernanda Melchionna (RS) e Chico Alencar (RJ) engrossaram o coro dos descontentes com a escolha do presidente.

Na avaliação de Glauber, a entrega do comando da política econômica a um representante do setor bancário contraria a mobilização da esquerda em torno da reeleição de Lula no segundo turno. O parlamentar chegou a aventar a possibilidade de a decisão favorecer politicamente a extrema direita.

Sâmia, por sua vez, externou preocupação com a manutenção do arcabouço fiscal e seus desdobramentos sobre os investimentos públicos. A deputada classificou a indicação como um “péssimo sinal de que a orientação fiscalista vem pra ficar no governo Lula”.

A deputada Duda Salabert (PSol-MG) elencou uma série de ressalvas à ida de Trabuco para a Fazenda, sobretudo em razão das bandeiras encampadas pelo Movimento Brasil Competitivo, presidido pelo banqueiro. Entre elas, estão a desvinculação de benefícios previdenciários do salário mínimo e a reforma administrativa. A parlamentar ponderou, entretanto, que a escolha do executivo não implica necessariamente a incorporação dessas propostas pelo governo.

Já o vereador e deputado federal eleito Rick Azevedo (PSol-RJ), que integrará a bancada da sigla a partir de fevereiro, adotou um tom distinto. Embora tenha reconhecido divergências com o governo, o parlamentar defendeu a manutenção do apoio ao presidente e a mobilização das bases sociais da esquerda para influenciar a condução da agenda econômica.