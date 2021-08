Plantas de sombra: saiba quais são as espécies mais comuns e como cuidar

LC Lugar Certo - Estado de Minas

(crédito: plantas de sombra)

Muitas pessoas desejam decorar a casa com plantas e vão em busca de plantas de sombra. Mas afinal, o que é uma planta de sombra? Como ela resiste à falta de luz solar direta? Como deve ser a rega? Quais as espécies mais comuns? Quando o assunto são plantas de sombra, surgem muitas dúvidas na cabeça de quem está começando a cultivar plantas.

Mas, certamente, após algumas dicas especiais você também poderá cuidar dos seus vasos em lugares fechados.

Isso porque elas deixam o ambiente muito mais agradável, ameno, com ar puro e até mesmo elegante, visto que muitos estilos de decoração harmonizam bem com as plantas de sombra.

Nesse sentido, confira a seguir algumas espécies de plantas que gostam de sombra e, na sequência, os cuidados a serem tomados.

Dicas de espécies para cultivar dentro de casa

Quem mora em apartamento ou casa sem quintal, pode pensar que é impossível ter vasos de plantas, mas está enganado. Isso porque há espécies que se dão bem longe dos raios solares.

Veja alguns exemplos:

Espada de São Jorge

espada de são jorge (foto: espada de são jorge)

É de origem africana e se apresenta como bastante resistente, sendo ideal para locais sem luz solar direta. Essa planta aguenta situações de extremo calor ou de frio intenso. Ela pode ser regada quando o vaso estiver seco.

Lírio da paz

lirios da paz (foto: lirios da paz)

As flores brancas contrastam bem com o verde das folhas, sendo a queridinha dos decoradores. Ela se dá bem com pouca luz e água, porém cresce melhor em regiões quentes. Justamente por isso, adora o verão.

Pacová

pacova (foto: pacova)

Ela tem um aspecto mais tropical e gosta de sombra, mas pede uma rega mais frequente que as anteriores. Raramente dá flores, e é uma ótima opção para decoração de interiores.

Flor de cera

flor de cera (foto: flor de cera)

Essa planta exige poucos cuidados, tendo rega regular no verão e quase inexistente no inverno. O ciclo de vida costuma ser longo, e o aspecto lembra muito uma orquídea.

Begônia

begonia (foto: begonia)

Já a begônia é mais delicada, não se dando bem em lugares com circulação de vento e exposição ao sol. Ela exige uma rega mais constante. Assim, com os devidos cuidados pode florescer o ano todo.

Samambaia

samambaia (foto: samambaia)

Elas nunca saem de moda, e ficam lindas em ambientes modernos e minimalistas, especialmente em decoração com predomínio do branco. Para crescerem saudáveis, precisam de sombra e rega frequente.

Antúrio

anturio (foto: anturio)

Parecida com o lírio da paz, essa planta tem as flores vermelhas e exigem atenção em ambientes com crianças e pets, pois podem causar problemas de saúde se forem ingeridas. O antúrio é original da Colômbia e pede pouca água.

Há ainda outras espécies recomendadas como: aglaonema, jiboia, camedorea elegante, zamioculcas, singônio, peperômia, cacto macarrão, vinca e bromélia.

Dicas de como cuidar de plantas de sombra

Mas, afinal, sempre aprendemos que as plantas precisam de sol para realizar a fotossíntese. Então, como elas sobrevivem? Na prática, elas se adaptam e buscam a luz solar naturalmente, sendo mais resistentes. Afinal de contas, até mesmo na natureza há espécies que preferem as sombras das árvores para se desenvolverem.

No entanto, isso não quer dizer que elas não secam se ficarem muito tempo sem água. Por isso, você deve pesquisar como é a rega da sua espécie escolhida, além de manter a poda e fazer a adubação correta para que ela tenha nutrientes.

Além disso, outro truque básico é deixar sempre o mesmo lado do vaso voltado à luminosidade. Sendo assim, vale a pena fazer um risquinho no recipiente para não trocar o lado.

E uma dica bônus é não deixar a sua planta em cômodos com ar-condicionado frio, pois o resfriamento resseca as folhas, deixando-as amareladas e sem vida.



Em suma, está liberado ter plantas de sombra em apartamentos e ambientes fechados, como escritórios. Mas é preciso se atentar à espécie e aos cuidados necessários.