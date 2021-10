Influenciadoras apostam em looks com recortes diferentes e ousados; inspire-se

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Apesar de não ser uma tendência criada agora, peças de roupas com recortes criativos e ousados estão cada vez mais sendo usadas. Os looks estilosos são a nova aposta de famosas e influenciadoras, que deixam a pele a mostra em vestidos, saias, calças, vestidos e blusas.

As peças estão sendo usadas em todas as ocasiões, desde estilos mais clássicos, com saltos; a casuais, com botas e tênis. Confira alguns looks para se inspirar e aderir também algumas peças mais ousadas para inovar.

Calças

Saias

Vestidos

Blusas