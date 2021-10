Para o verão 2022: estampas psicodélicas!

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Stella McCartney/Reprodução)

Além do destaque para a estampa, Stella McCartney inovou ao usar o couro de micélio na sua mais nova coleção, também apresentada em Paris. "Sabemos que os cogumelos são conhecidos por liberar a psilocibina, substância psicodélica", aponta a consultora de imagem e estilo Dani Kniggendorf (foto: Stella McCartney/Reprodução)

Basta rolar o feed do Instagram ou dar uma voltinha no shopping para notar uma ou outra peça com padronagem abstrata e psicodélica nas vitrines. Ao que tudo indica, as linhas distorcidas, caleidoscópicas e coloridas que marcaram o verão do hemisfério norte serão aposta para o verão brasileiro.



Segundo Stela Moncaio, consultora de imagem e head de talentos e desenvolvimento da Neuf, após o sucesso do tie dye (que, no ano passado, rendeu boas tentativas caseiras), assistimos, agora, ao retorno das estampas psicodélicas.



“Estão associadas à tendência do escapismo (fuga da realidade), que temos vivenciado desde o início da pandemia. E contextualizadas como parte do movimento avant basic, que se inspira no melhor das décadas de 1960 e 1970”, explica.



Em termos de resultado de imagem, devido à multiplicidade de cores e formas, as estampas psicodélicas tendem a comunicar criatividade, extroversão e modernidade. Stela também aponta que a estética vem conversando bem com a geração Z e usuários de redes sociais, como Instagram e Tik Tok.



O intuito é expressar a diversão após tanto tempo de confinamento. Para a consultora de imagem e estilo Dani Kniggendorf, o desejo de retomar a vida pós-pandemia se traduz nas estampas vistas recentemente com Raf Simons, Emilio Pucci e Stella McCartney, no melhor estilo dopamina. “Na moda nada é ao acaso. As cores vibrantes, a psicodelia e a viagem lisérgica são receita infalível para levantar o astral e nos preparar para a retomada da alegria.”

Como usar

“Se a ideia é mergulhar de vez na tendência, pode apostar em peças únicas, como vestidos ou macacões. Outra opção são os conjuntinhos, que trazem a vantagem de as peças poderem ser utilizadas juntas ou separadamente”, aconselha Stela Moncaio. Dani Kniggendorf acrescenta que quem já está mais habituada com estamparia e cores pode apostar num look totalmente colorido ou color blocking, apoiando-se nas cores contrastantes das estampas. Se esse não for o caso, é mais seguro escolher as peças com cores pastéis e tons suaves.

Pucci não fica de fora quando o assunto é estampas icônicas. Neste one-piece, acompanhado de boné e galochas, as linhas abstratas ganham resultado artístico (foto: Emilio Pucci/Reprodução)



Para quem prefere investir em um visual atemporal ou não deseja se arriscar tanto, a dica de Dani é deixar o toque psicodélico para os acessórios e as peças pequenas. Pode ser um lenço, brinco, colar, sapato ou bolsa — que se destacam se adicionados a um look total white, por exemplo. Stela reforça a estratégia de criar um ponto focal para a composição, com o uso de acessórios. Para ela, essa é a melhor maneira de testar tendências: iniciar pelos complementos!