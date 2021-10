GF Giovanna Fischborn

Cachorro doando sangue no Hvep: processo não faz mal ao doador e pode salvar vidas (foto: Hvep/Divulgação)

Assim como acontece com os humanos, a transfusão sanguínea em animais ajuda no tratamento de doenças e em operações cirúrgicas. Desde que respeitados os critérios para doação, o ato é seguro para o animal doador e pode ajudar um bichinho que esteja precisando muito.



“É um procedimento totalmente saudável para o doador, que não sofre nenhum tipo de lesão, e para o receptor, que ganha todos os cuidados depois que recebe a bolsa de sangue”, reforça Lindiene Samayana, médica veterinária do Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep), onde são feitas de duas a três transfusões por dia.



Em cães, a indicação de transfusão é muito comum no tratamento da doença do carrapato, uma das principais patologias atendidas no Hvep, segundo Lindiene. A reposição de sangue também é usada em casos de leishmaniose e após alguns traumas, como quando o animal é atropelado. Em felinos, doenças virais, como a aids e a leucemia, que provocam anemia profunda, podem requerer o procedimento.



Gatos podem ser doadores ou receptores de outros gatos, desde que sejam compatíveis. Na medicina veterinária, Lindiene explica que existem três tipos sanguíneos para os felinos: A, B e AB, sendo esse último menos comum.



No caso dos cães, a dinâmica muda um pouco. O professor Jair da Costa trabalha com animais de pequeno porte no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (Hvet) e explica que os cachorros têm uma variedade maior de tipos sanguíneos, cuja nomenclatura foge bastante das usadas para humanos. Apesar dessa complexidade, a transfusão é mais “fácil”, sendo a mistura de tipos de sangue até permitida, se o cão receptor não apresentar reação no procedimento.



“É que os anticorpos do cachorro contra o tipo sanguíneo que não é o dele são fracos, alguns animais nem chegam a ter. Talvez, por essa complexidade no que se refere aos tipos de sangue e anticorpos, eles acabam não tendo muita reação na transfusão, aceitam mais fácil”, justifica Jair. De acordo com ele, mesmo com essa possibilidade de mistura, é importante fazer exames, principalmente, o de tipagem sanguínea caso o animal nunca tenha feito transfusão.



No Hvep, Lindiene relata que a equipe não faz teste de tipagem sanguínea, por questão de logística da unidade; mas realiza teste de coagulação. “Como muitos animais chegam em situação de emergência e, devido ao fato de não termos o teste disponível no hospital, pegamos o sangue do doador e observamos se o animal receptor apresenta alguma reação ao ter contato com ele. Se correr tudo bem, damos continuidade”, explica a médica.



A transfusão é realizada sempre no mesmo dia da doação, porque existe um tempo limite para a bolsa de sangue ser aproveitada, depois da coleta. O animal doador precisa ser saudável e, para ter certeza que ele está apto a doar, é feito um hemograma (exame de sangue). Se realmente estiver capaz, inicia-se o processo de coleta.



Animais agitados ou assustados podem ser sedados para maior tranquilidade na hora da doação — é o caso da maioria dos gatos, que não ficam tão tranquilos. “No geral, preferimos não passar pela sedação para, assim, deixar o procedimento mais agradável e estimular animal e tutor a retornarem uma próxima vez”, comenta Lindiene. A todo o momento, o tutor acompanha o pet. A bolsa de sangue é, então, coletada e, rapidamente, passada para o bichinho compatível. O processo de receber o sangue, para o animal receptor, leva de três a quatro horas.



Ato de amor



Dono de um canil, Sebastião Duarte da Silva leva Knox para fazer doação a cada três meses (foto: Canil 06 Cilindros/Divulgação)

O cachorro Knox, de 4 anos, da raça american bully, é um doador assíduo. O tutor dele, Sebastião Duarte da Silva, está à frente do Canil 6 Cilindros, que tem foco em reprodução animal, e é um superparceiro das doações realizadas no Hvep. Por serem saudáveis e apresentarem os requisitos de doação, vários dos animais do canil são doadores. “Knox já ganhou até apelido lá no hospital. Ele fica muito tranquilo para doar”, conta o tutor. A coleta leva, em média, 10 minutinhos. Knox doa a cada três meses, intervalo que deve ser respeitado entre as doações.



Apesar de alguns cachorros, a exemplo de Knox, doarem regularmente, a coleta de sangue entre animais ainda é considerada pequena. No Hvet, o banco de sangue atende às demandas somente do próprio hospital. Um desafio, segundo Jair, é conseguir animais que se encaixem nos critérios para doação e, mais que isso, convencer o tutor a realizar o procedimento, visto que a presença dele é fundamental durante todo o tempo. “Acontece que o tutor precisa dedicar um período de tempo para levar o animal ao hospital, esperar o exame clínico e alguns testes rápidos. E muitos não conseguem”, diz Jair.



Outro ponto é a logística: “A transfusão exige boas práticas e garantia de qualidade”, afirma o professor. A bolsa de sangue é testada de várias maneiras e armazenada em ambiente próprio de banco de sangue, que tem custo elevado. Isso, segundo ele, justifica a carência de bancos de sangue na região.

Critérios gerais para doar

Cães

- Ter acima de 25kg

- Ter entre 1 e 8 anos

- Estar, pelo menos, com as vacinas e vermifugação em dia

- Não ter doado sangue nos últimos três meses, tempo que deve ser respeitado entre uma doação e outra

- Ser dócil



Gatos

- Pesar até 5kg

- Ter entre 1 e 5 anos

- Estar com as vacinas em dia

- Não ser portador de doenças contagiosas

Serviço

Hospital Veterinário Público (Hvep)

O hospital não tem banco de sangue, mas conta com uma lista com possíveis doadores. Eles entram em contato com os tutores a cada três meses, incentivando doações. Interessados em levar o pet para doação entrar em contato com:

WhatsApp - (61) 99687-8007



Hospital Veterinário da UnB (Hvet)

Coletas suspensas em função da pandemia. Para mais informações, acesse: http://hospitalveterinario.unb.br/ ou http://hospitalveterinario.unb.br/servicos/banco-de-sangue2