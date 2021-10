Cuidados com os pets: aprenda a fazer casinha para gato e cachorro

LC Lugar Certo - Estado de Minas

(crédito: Reprodução Lugar certo )

Os animais de estimação são quase como membros da família. Por mais que eles fiquem dentro de casa, é importante que eles tenham o seu cantinho quando quiserem descansar ou se sentir mais protegidos. Nesse sentido, descubra neste conteúdo como fazer casinha para gato e cachorro usando materiais acessíveis.

A casinha pode parecer um luxo, mas é importante para o bem-estar do pet. Além disso, se ele estiver tomando medicação, como antipulgas, é mais fácil fazer o controle se ele tiver um cantinho só seu.

Outro detalhe diz respeito à ligação afetiva com a casinha, já que o animal é territorialista e gosta de ter suas próprias coisas. Para ele, é como se fosse uma toca na natureza.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para você fazer em casa o abrigo do seu animalzinho, especialmente se ele dorme no quintal. Confira a seguir!

Como fazer casinha para gato e cachorro com papelão

O papelão é um material frágil, por isso, preste atenção ao comportamento do seu animal. Se ele for filhote, é bom buscar um material mais resistente. Mas se ele for idoso, já pode providenciar o papelão para fazer o abrigo.

Materiais

- caixa de papelão;

- fita adesiva ou cola quente;

- lápis ou caneta;

- tesoura;

- tinta.

Como fazer



Primeiramente, corte as aberturas de cima e de baixo da caixa. Logo depois, meça as aberturas menores até encontrar o centro e marque um ponto na parte central da beirada.

Agora, desenhe uma linha entre o ponto central da beirada até o fundo, onde a beirada se une aos lados da caixa. Use, então, uma das linhas maiores para fazer uma linha reta.

Assim, as aberturas menores serão cortadas, deixando, portanto, duas aberturas triangulares nas duas extremidades da caixa.

Em seguida, corte uma porta em um dos lados pequenos da caixa. Então, faça um corte em formato de U. Logo, apoie as aberturas triangulares e coloque os triângulos para cima, colando um deles do lado de dentro, fazendo assim o telhado.

Você pode colar os dois lados maiores da abertura com a fita e, então, colocar sobre os triângulos. Para finalizar, pinte ou decore à sua maneira.

Como fazer casinha para gato e cachorro com garrafa pet



Fazendo a casinha para gato e cachorro com garrafa pet você contribui com o meio ambiente e com o seu animalzinho. Confira o passo a passo:

Materiais



- 1 bomba de ar para encher as bolas;

- 10 folhas de lixa;

- 2 tubos de cola náutica;

- 4 tubos de tinta branca e 1 tubo de tinta preta;

- 78 garrafas pet;

- bexiga grossa;

- espuma expansiva;

- estilete, tesoura, barbante;

- meio palete;

- um pedaço de madeirite para o assoalho.

Como fazer



Com as garrafas limpas e secas, encha cada garrafa com ar com a ajuda da bomba de ar e um pedaço de bexiga para fixar o bico da bomba. Agora, lixe o meio de cada garrafa para a superfície ficar mais aderente à cola.

Então, faça tubos conectores com a ajuda de 2 garrafas, cortando o gargalo e o fundo. Em seguida, use um molde de papelão com a abertura ideal para o tamanho do meio palete.

Fixe o molde no palete e cole os tubos em suas extremidades para iniciar o formato de iglu da casinha. Espere secar e comece a colar um tubo no outro após serem amarrados com barbantes.

Depois de formar a casinha em formato de iglu, você deve fechar as frestas com espuma expansiva. Lixe os excessos de cola e pinte a seu critério.

Como fazer casinha para gato e cachorro com paletes

Os paletes são velhos conhecidos da decoração, mas também podem ser usados na hora de fazer casinha para gato e cachorro. Anote aí.

Materiais



- 4 paletes;

- pregos e martelo;

- serra;

- tinta para madeira.

Como fazer

O primeiro passo é retirar todos os pregos do palete. Na sequência, deixe um palete inteiro para servir como piso da casinha. Com os demais pedaços de madeira, erga as paredes e faça a cobertura.

Não se esqueça de deixar uma abertura lateral para a entrada do cachorro ou gato. Assim, ele poderá entrar e ficar “escondidinho” na lateral que está fechada. Para finalizar, lixe e passe verniz para manter a casinha.

Como fazer casinha para gato e cachorro com madeira

A casinha para cachorro e gato com madeira é a mais tradicional. Você pode criar designs mais modernos ou tradicionais, pintar de forma mais lúdica ou deixar mais rústico. A criatividade é o que conta.

Aprenda a fazer uma casinha de cachorro ou gato em casa (foto: Reprodução Lugar Certo)

Mas, de modo geral, para saber como fazer casinha para gato e cachorro com madeira, você deverá ter em mãos alguns pedaços retangulares de madeira.



Primeiramente, monte o piso. Na sequência, forre o piso com folhas de isopor. Depois, cubra novamente com madeira. Comece a erguer as paredes após lixar as tábuas. Em seguida, corte a porta da casinha e coloque a cobertura.

Você poderá enfeitar conforme a sua preferência.