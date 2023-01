Construindo um sorriso melhor, com menos dor e resultados mais rápidos

EF Eduardo Fernandes

(crédito: Reprodução: Jonathan Borba/Unsplash)

Um sorriso de qualidade é um sonho para muitas pessoas. Procedimentos estéticos, como implantes e lentes de contato, surgem como uma meta a ser alcançada. Nos últimos anos, a odontologia tem avançado em técnicas, equipamentos e tecnologias para garantir que essas intervenções sejam feitas da melhor maneira possível, sem que o paciente sinta dor ou seja prejudicado. O objetivo é propor resultados rápidos e autoestima em dia.

A modernidade é o ponto alto da área e facilita tais conquistas. Para o dentista e dono do Hospital Odontológico Cir, Aurélio Lustosa, a confecção de um novo sorriso perpassa pelo que os especialistas chamam de "odontologia digital'', método que possibilita aos odontólogos escanearem a boca do paciente em minutos, além de fazerem fotos da face em um estúdio fotográfico.

"A partir daí temos a chance de avaliar as mudanças necessárias no sorriso do paciente, projetar um formato, tamanho e encaixe dos dentes. Logo após esse planejamento realizado em um software, fazemos a impressão de um modelo 3D, em impressoras de última geração, com a prévia do resultado final. Esse modelo tridimensional, é o que chamamos de Mockup", explica.

Feito o procedimento, o processo de confecção é iniciado. Antes, são realizadas quatro consultas para que as adequações sejam executadas, bem como a instalação das lentes de contato, que atualmente são produzidas por meio de fresadoras — máquinas robóticas de alto padrão — que esculpem o formato planejado dos dentes nas porcelanas.

A cirurgiã dentista e doutora em reabilitação oral, Talita Dantas, detalha que o paciente, após receber a instalação das lentes de contato, precisa passar por um preparo dental minucioso, pois a peça do procedimento é extremamente fina, podendo chegar a três milímetros. "Isso significa que a gente precisa tirar qualquer retenção ou irregularidade da superfície. Esse preparo varia de acordo com a situação de cada paciente. Alguns precisam de mais restaurações, de dentes mais escurecidos e etc", afirma a profissional.

Esse movimento em busca das lentes de contato se tornou universal, procurado, principalmente, por jovens e adultos que queiram uma mudança estética. De acordo com Talita, essas alterações abrangem amplamente o efeito causado pela mídia e redes sociais. Entretanto, é preciso encarar os riscos e responsabilidades que surgem através da instalação do "novo sorriso". A confecção, que precisa passar por diversas avaliações, ainda conta com um desgaste nos dentes do paciente e remoção de convexidades para instalar a peça.

Para garantir que a técnica seja feita corretamente, a cirurgiã dentista reitera a importância de pesquisar por um profissional da área, pois uma má colocação das lentes pode comprometer o procedimento. "A colocação depende da habilidade técnica do profissional, da qualidade do instrumento e outros fatores. É um trabalho extremamente artesanal, se o profissional não souber o que está fazendo, pode criar uma série de problemas para o paciente", ressalta.

Realidade

Em contrapartida aos procedimentos estéticos, no Brasil, por exemplo, cerca de 16 milhões de brasileiros vivem sem dentes, percentual que equivale a 11% dos habitantes do país. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), que foram divulgados em 2018, pela Agência Brasil.

Qualidade de vida

Um estudo realizado pelo Percepções Latino-americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança, feito pela Edelman Insights, onde 600 latino-americanos foram entrevistados — 151 destes brasileiros — mostra que a perda de dentes aparece como o segundo fator que mais impacta na qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos. A pesquisa foi divulgada pela Agência Brasil, e ainda destacou que, para 32% dos entrevistados, viver sem dentes os impossibilita de ter uma rotina saudável e ativa.

Avanços

Segundo o doutor Aurélio Lustosa, novas técnicas têm possibilitado o desenvolvimento de procedimentos dentários. A odontologia digital, como é chamado pelos especialistas, consegue escanear a boca do paciente em minutos, além de fotografar a face do indivíduo em um estúdio fotográfico.

Equipamentos

Uma das inovações que chamam atenção na área da odontologia são as cirurgias minimamente invasivas, que praticamente não provocam nenhuma dor ao paciente. Esse novo conceito, segundo Aurélio Lustosa, existe graças ao aparelho X Guide, originário da Suíça, e com capacidade de navegação 3D durante o procedimento cirúrgico através de um computador.

Palavra do especialista

O orçamento para confecção de novos sorrisos é muito caro?

Depende muito da lente a ser utilizada, temos as lentes de contato de resina e as de porcelana. A lente de contato de porcelana acaba tendo um custo maior, decorrente da necessidade de confecção a ser realizada por um protético. Além disso, o material da porcelana em si é mais caro, então ela acaba tendo um custo maior decorrente desses fatores. Já a lente de resina é tão boa quanto a de porcelana, a vantagem dela é que não precisa de desgaste, e sim, ela acaba sendo mais em conta. Entretanto depende muito da resina utilizada.

Quais os riscos presentes nesses procedimentos estéticos?

Com relação a lente de porcelana, o que eu não acho bacana, vendo como um todo, é o desgaste que acaba acontecendo nos dentes permanentes. Para fazer a confecção de uma lente de contato em porcelana precisa do desgaste. Embora com a de resina não seja necessário fazer esse desgaste, o que acontece é que se o material não for bem adaptado isso pode trazer algumas intercorrências, como gengivite, periodontite e infiltração na própria resina.

Como podemos evoluir neste cenário levando um sorriso de qualidade para as pessoas no Brasil?

Podemos levar isso para inúmeras pessoas, usando as redes sociais como divulgação e claro, tendo um valor mais acessível para a população. Por mais que serviços de lentes de contato sejam mais procurados visando a estética, existe um impacto na saúde mental e no bem-estar, quando avaliamos pelo aspecto da autoestima. Em particular, não concordo com pessoas que colocam lentes de contato pra se livrar do aparelho ortodôntico, pois a mordida desse paciente não fica da maneira correta. O paciente acaba mastigando os alimentos de forma inapropriada, tendo problemas funcionais. Hoje em dia conseguimos trazer aquele sorriso tão sonhado para o paciente através das lentes de contato e sem a utilização do aparelho, entretanto os problemas funcionais ainda permanecem. A melhor forma de levar um um sorriso digno pro paciente é tornando os valores e os preços mais acessíveis.

Dra. Thailys Esteves Aguilar é médica bucomaxilofacial do Hospital Albert Sabin, de São Paulo.

