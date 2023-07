Na cozinha, airfryer, óleo de coco e de abacate contribuem para vida saudável

IC Iza Carvalho*

Muitas vezes vistas como vilãs, as gorduras desempenham um papel essencial no organismo, fornecendo energia, auxiliando no funcionamento do cérebro, na produção de hormônios e na absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, B, E e K. Mas equilíbrio, claro, é a chave de tudo. A escolha do tipo de óleo e do método de preparo dos alimentos fará a diferença para o bem ou para o mal.

Com a capacidade de cozinhar alimentos de maneira rápida e com menos óleo, o método airfryer, por exemplo, ganhou popularidade em muitas cozinhas domésticas e tornou-se uma saída para evitar as frituras. Explorar os benefícios do uso dessa tecnologia e aprender como chegar às melhores opções de gordura para garantir refeições deliciosas e saudáveis podem ser alternativas benéficas para a saúde.

O cardiologista Carlos Rassi, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, explica que a airfryer utiliza calor por convecção para o preparo de alimentos, eliminando, assim, a necessidade de adicionar gordura extra durante o processo e reduzindo a quantidade de calorias nas refeições.

O médico esclarece que existem diversos tipos de gordura. As saturadas são encontradas em carnes vermelhas e brancas, leite e manteiga; já as trans ou hidrogenadas estão presentes em margarina, sorvetes, salgadinhos e são tradicionalmente associadas a um maior risco cardiovascular. "Por outro lado, as gorduras poli-insaturadas, encontradas em peixes e castanhas, e as monoinsaturadas, como azeite, abacate e nozes, são consideradas benéficas para a saúde cardiovascular", detalha.

As gorduras saturadas e trans têm como principal problema a formação de placas de gordura nas paredes das artérias (aterosclerose), além de causarem disfunção endotelial, aumentarem o LDL (colesterol ruim) e provocarem inflamação. Para reduzir o consumo dessas gorduras, é importante diminuir a ingestão de produtos industrializados e aumentar o consumo de gorduras saudáveis, como peixes e castanhas.

Daí vem a importância de fazer as escolhas corretas. O nutricionista e professor do Iesb Bernardo Romão conta que os óleos de coco e abacate têm se destacado cada vez mais na indústria da saúde e bem-estar, graças aos seus inúmeros benefícios. O óleo de coco é conhecido por ser uma fonte de gorduras saudáveis, como os ácidos graxos de cadeia média, que são rapidamente metabolizados pelo organismo, fornecendo energia de forma eficiente. Além disso, possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxiliando no fortalecimento do sistema imunológico e na saúde digestiva.

Já o óleo de abacate é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que são benéficos para o coração, ajudando a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o bom. É uma excelente fonte de vitamina E, um poderoso antioxidante que contribui para a saúde da pele e dos cabelos. "Embora o óleo de abacate possa ser aquecido sem queimar, consumi-lo cru oferece benefícios nutricionais adicionais, como vitaminas, minerais e antioxidantes", ensina Romão.

O segredo está no equilíbrio

A nutricionista Julia Carricondo reforça que o ideal é sempre fazer o alimento da maneira mais natural possível, ou usando uma pequena quantidade de gordura. Uma boa opção é o azeite, pois tem um ponto de fumaça relativamente alto, aguentando cerca de 200ºC sem perder suas propriedades benéficas. "Para refogar, grelhar ou fritar um alimento corretamente, o ideal é usar, em uma panela antiaderente, apenas um pouco de gordura para que o alimento ganhe textura, cor e sabor. A fritura em imersão deve ser evitada e usada com moderação em alimentos e preparos específicos, como as carnes e frangos empanados."

Quanto ao uso do método airfryer, a nutricionista afirma que, de modo geral, não há pontos negativos na utilização desse tipo de equipamento. "O cuidado que deve ser tomado é de não formar aquela crostinha queimada que fica por fora dos alimentos, pois ela contém compostos químicos que estão associados ao envelhecimento precoce e ao surgimento de diversos tipos de câncer. Porém, essa recomendação não é só para a airfryer, e sim para qualquer forma de fritar ou assar alimentos, seja em forno ou não."

Julia Carricondo recomenda outras opções de óleos de acordo com as necessidades de cada pessoa. "O azeite tem um custo mais elevado e a banha é mais difícil de encontrar, então os óleos de canola, soja e girassol, quando usados com moderação, em pequenas quantidades, apenas para untar a frigideira, podem ser uma opção."

O cardiologista Carlos Rassi reforça a adoção de um estilo de vida saudável, com ingestão de frutas, legumes, proteínas (carne bovina, suína, frango ou peixe) e carboidratos (pão, arroz ou massas), que representam a maior parte das calorias consumidas no dia a dia, seguidos das gorduras. Além disso, é importante escolher alimentos naturais em vez de processados e praticar atividades físicas regularmente. "É igualmente importante manter um peso saudável e evitar fumar, fazer exames médicos periódicos para verificar sua saúde e tratar de quaisquer problemas que possam surgir", destaca Rassi.

Explorando receitas

Entusiasta do método airfryer de cozinhar, o empresário João Paulo Penêdo, 42 anos, tem explorado diversas receitas culinárias, como bolinhos de bacalhau, codornas, asinhas de frango e croquetes. Recentemente, ele recebeu um corte de carne de bode, um presente do pai, que é proprietário de uma fazenda em Arinos (MG), onde cria gado de corte e mantém uma pequena criação de ovinos e caprinos.

A carne de bode é conhecida por seu sabor único e característico, muito apreciada em várias regiões brasileiras, especialmente no Nordeste, tornando-se uma escolha interessante para ser preparada na airfryer. João Paulo, então, decidiu elaborar uma receita com o seu ingrediente especial, a kafta nordestina. "Utilizo apenas o azeite extravirgem para regar a carne, assim como faço em tantos outros preparos, pois realça o sabor, a qualidade e os benefícios à saúde", destaca."Tenho muito apreço por cozinhar. Quando preparei essa receita para minha família todos elogiaram muito."

De acordo com Carlos Rassi, a carne de bode (caprinos) é considerada muito saudável, pois possui baixo teor de gordura total, além de ter significativamente menos gordura saturada quando comparada aos bovinos. Além disso, é rica em cálcio, proteínas, ômegas 3 e 6.











Kafta nordestina

Kafta Nordestina acompanhada de cuscuz tradicional de milho e temperos (foto: Arquivo pessoal)

Ingredientes

•1kg de carne moída de bode (paleta

desossada moída duas vezes) — a carne

pode ser substituída pela de sua preferência

•1/2 cebola roxa

•1/2 cebola branca

•50g de folhas de hortelã

•50g de cebolinha picada

•1 colher de sopa de sal fino

•1 pimenta dedo-de-moça

•1 colher e 1/2 de sopa de farinha de trigo

•5 dentes de alho

•Azeite



Modo de preparar

•Reserve a farinha e a carne de bode já

moída duas vezes.

•Corte as cebolas em cubos pequenos.

•No triturador ou socador, coloque todos

os ingredientes, exceto a farinha e a carne,

juntamente com as cebolas já cortadas.

Reserve a farinha e a carne.

•Triture ou amasse levemente, evitando

que se forme uma pasta.

•Em uma tigela, coloque a mistura

juntamente com a carne moída de bode

e misture com as mãos até obter uma

massa homogênea.

•Adicione a farinha de trigo aos poucos,

enquanto mistura com as mãos,

respeitando a quantidade indicada.

•Unte uma travessa com azeite e molde rolinhos

com a kafta, colocando-os na travessa untada.

Leve ao freezer por 1 hora para que fiquem

firmes, podendo deixar congelar.



Na airfryer

•Pré-aqueça a airfryer a 200°C

por 5 minutos.

•Coloque os rolinhos de kafta congelados

e regue com um fio de azeite por cima

dos rolinhos.

•Reduza a temperatura para 180°C e asse

por 15 minutos.

•Está pronto! A kafta nordestina pode ser

servida com acompanhamentos diversos,

como saladas, purê de milho, cuscuz,

ou até mesmo como aperitivo.

Entenda os benefícios

Óleo de abacate

•Origem: obtido a partir da polpa do

abacate

•Ponto de fumaça: alto

•Uso culinário: indicado para saladas,

temperos e refogados

•Benefícios: rico em antioxidantes e fonte

de vitamina E

•Desvantagens: apresenta alto custo no

mercado e alto teor calórico

Óleo de coco

•Origem: extraído da polpa do coco

•Ponto de fumaça: médio

•Uso culinário: utilizado em frituras,

assados e confeitaria

•Benefícios: possui propriedades

antifúngicas e é hidratante para pele e

cabelo

•Desvantagens: possui alto teor de gordura

saturada

Fonte: Bernardo Romão, nutricionista e professor do Iesb

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte





