Chegado o inverno, spa e esfoliação são opções para manter os pés hidratados

LG Letícia Guedes*

Naturalmente mais grossa e ressecada, a pele dos pés exige cuidado apropriado para preservar a hidratação, especialmente em tempos mais frios - (crédito: Unsplash )

Skincare com máscaras de argila, cronograma capilar e muitos óleos hidratantes para manter a pele viçosa e bem cuidada, essas são apenas algumas das técnicas adotadas por quem costuma preocupar-se com a estética e o bem-estar. Porém, há muito mais do que o que pode ser feito rotineiramente em casa. Existem espaços voltados para o cuidado com a pele e o cabelo, claro, mas alguns serviços de estética e

bem-estar vão além, como o spa dos pés, mais uma dessas inovações.

Naturalmente mais grossa e ressecada, a pele dos pés exige cuidado apropriado para preservar a hidratação, especialmente em tempos mais frios, momento em que o clima costuma ficar mais seco. Contudo, tratar os pés não é um hábito adotado por todos. Por ficarem, quase sempre, escondidos dentro dos sapatos, algumas pessoas acabam por deixá-los de lado. É importante saber que esses cuidados não são indicados somente por estética, mas para o alívio de desconfortos e melhora na circulação sanguínea.

Spa e tratamento

Karolyne Martins é massoterapeuta e compõe a equipe da barbearia Oh#Mem, no Lago Sul. A profissional é responsável por atender clientes que procuram a plástica dos pés, tratamento de higienização destinado à remoção de calos e rachaduras.

Ela explica que o procedimento é indicado àqueles que têm excesso de calosidades, rachaduras e apresentam descamação. A técnica inclui higienização dos pés, aplicação de emoliente com algodões e, posteriormente, envelopamento dos pés com papel filme. Após a retirada do produto, é feita uma raspagem com o auxílio de uma ferramenta arredondada, sem corte, semelhante ao bisturi e, ao final, hidratação acompanhada de massagem.

Sobre a duração do procedimento, a massoterapeuta esclarece que dependendo da situação dos pés, o produto poderá permanecer em ação por cerca de 10 a 40 minutos. Rogério Coelho, private banker, é cliente da Oh#MEM e conheceu o procedimento através da barbearia. Ele conta que trabalha diariamente com sapato social e por isso acaba percebendo calos nos pés, então, quando soube do procedimento oferecido na barbearia, decidiu experimentar e, desde então, realiza a plástica a cada 15 dias.

A plástica dos pés é indicada para quem excesso de calosidades, rachaduras e descamação (foto: Eduardo Martins )

A especialista ressalta que, a cada etapa do procedimento, oferece massagens que proporcionam relaxamento e contribuem para a melhora da circulação sanguínea. Para quem não possui pés tão rachados e porosos, Karolyne indica o spa dos pés, que inclui higienização, esfoliação e uma boa massagem.

Um benefício universal

Elisângela Oliveira é manicure e oferece o serviço de spa dos pés para seus clientes, ela explica que o tratamento traz benefícios como a remoção da calosidade, eliminação de células mortas, hidratação e maciez, além de proporcionar bem-estar físico e mental, em decorrência do relaxamento promovido pela massagem.

A manicure conta que costuma atender tanto homens quanto mulheres, principalmente aqueles que praticam atividades físicas e que passam muito tempo em pé. "É um procedimento indicado para todos, inclusive para quem tem pele ressecada e tensão muscular. Este procedimento existe há muitos anos e vem evoluindo cada vez mais, registrando uma procura cada vez maior."

Karolyne Martins aponta que a plástica dos pés é indicada para grávidas, já que proporciona relaxamento e alívio na tensão, mas salienta a importância do profissional verificar a composição química dos componentes de cada produto para evitar possíveis reações alérgicas.

Para diabéticos, a massoterapeuta também indica atenção, os cuidados com os pés são muito indicados por proporcionarem hidratação, mas é preciso maior cautela no momento da raspagem, para não causar fissuras ou ferimentos, já que o diabético tem o retardo em curar qualquer machucado.

A Barbearia Oh#Mem oferece aos clientes a plástica dos pés, um tratamento de higienização dos pés, destinado a remoção de calos e rachaduras (foto: Eduardo Martins )

Quem não pode fazer?

•Pessoas que têm:

•Psoríase

•Micose

•Fissuras que sangram

•Dermatite

•Desidrose

•Liquenificação

•Pessoas com câncer ou em processo

de quimioterapia

Benefícios

•Melhora a circulação sanguínea

•Elimina a tensão, proporcionando

relaxamento dos músculos

•Elimina microrganismos que

causam mau odor

•Remove células mortas

•Aumenta a hidratação e a maciez

Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira





