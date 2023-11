Uma atividade milenar! Ioga é sinônimo de paz e tranquilidade

Mais que uma atividade, uma filosofia vivencial. Na tradução literal do termo, ioga significa união e integração. Uma prática que permite, através da execução de várias técnicas, mais direção e atenção ao momento presente. Mais que isso, possibilita uma maior concentração para com a própria vida, sem pensar muito no futuro. Perceber-se com mais clareza. Mente, corpo e emoções trabalhadas em conjunto, sempre visando o bem-estar da pessoa que pratica. Apesar de ser uma atividade milenar, novidades chegam a cada dia, a exemplo da hot ioga, a queridinha do momento.

De acordo com a professora de ioga da Bodytech do Lago Norte Alice Dutra, existem mais de 108 linhagens de ioga catalogadas. "É uma prática milenar, a qual a principal forma de transmissão por muito tempo foi o diálogo mestre-discípulo. Foram depois de anos de prática que começaram a surgir os primeiros registros sobre a filosofia, sempre muito influenciada pelo contexto histórico e cultural. Existe uma essência na ioga que transcende o entendimento, mas se trata de um conjunto de técnicas metafísicas as quais podem ser aplicadas de diferentes formas", acrescenta.

Cada pessoa tem um corpo, bagagens emocionais, limites individuais e outros contextos. Todos esses aspectos, segundo a profissional, podem influenciar na identificação do aluno com determinada linhagem de ioga. Alice destaca que o indivíduo pode buscar uma prática que trabalhe força com mais intensidade, como também optar por vivenciar algumas técnicas. O essencial é observar a singularidade e decidir pela proposta que seja mais cabível e benéfica.

As técnicas da ioga, segundo a profissional, ajudam a desenvolver características como força, equilíbrio, leveza — para além do corpo físico —, sendo assimiladas, também, pela mente, apaziguando emoções. A atividade regular promove maior disposição, energia, ânimo, trazendo mais consciência, oxigenando melhor as células enquanto movimenta e fortalece o corpo graças aos métodos de ásanas, muito utilizado nas aulas.

Alice Dutra é enfática: vive bem quem vive em paz. Por isso, a atividade é essencial para que essa ideia se concretize. "O corpo é um organismo só, íntegro: corpo físico, mente e coração, emoções! Para estarmos em um estado de saúde, contentamento, conforto e bem-estar, é necessário que direcionemos nosso dhárana (concentração) para cada área da vida, para cada parte do corpo", acrescenta.

Refúgio

Mayanah de Souza Araújo Ribeiro, 22 anos, começou na ioga em 2020, ainda durante a pandemia. Ela revela que o hábito foi como uma válvula de escape para tudo o que estava acontecendo naquela época. E mais que isso, a ajudou a se desconectar do mundo e amenizar a ansiedade

"A ioga me beneficia muito além do físico, me ajuda principalmente no mental, a esquecer do exterior e me conectar com o interior. É como uma meditação, mas com ação, sinto meu corpo 'acordando', e isso me traz sensação de estar presente, de estar consciente, de sentir meu corpo e mente ativos", detalha.

Atualmente, o método preferido da jovem é a ioga flow, que funciona como uma dança leve, com movimentos que são ligados uns aos outros de forma suave. Onde quer que ela esteja, em casa ou na praia, não desperdiça uma oportunidade de se exercitar.

Mayanah de Souza Araújo Ribeiro, 22 anos, começou na ioga em 2020 (foto: Arquivo pessoal)

Benefícios

A ioga traz equilíbrio emocional, diminui o estresse, fortalece e lubrifica as articulações, aumentando o bem-estar. Luanda de Carvalho, educadora física e psicoterapeuta corporal formada em hatha yoga clássico, afirma que existem práticas com estilos mais vigorosos e com sequência ritmadas, como o ashtanga yoga e o vinyasa ioga. "Para ajustes bem precisos tem o iyengar yoga, um estilo que trabalha com cintos, blocos e cobertores para adaptar da melhor forma o praticante em cada ásana", acrescenta.

O ideal, segundo Luanda, é praticar no mínimo duas vezes por semana, a depender da necessidade e do objetivo de cada indivíduo. Em alguns casos, escolhe-se fazer três vezes ou até mesmo todos os dias. Entendendo que esse hábito pode funcionar como um remédio, é importante saber dosar a frequência da atividade na rotina.

Ademais, é necessário, ainda, respeitar as especificidades e as limitações dos alunos, como ressalta a professora. Estar atento aos cuidados, por exemplo, de alguém que tenha problemas articulares ou maior desgaste executando algum estilo. A partir disso, tentar algum método mais suave com respeito à postura e às fragilidades.

Melhorias

Por muitos anos, Juliana Sabino, 45, chegou a praticar ioga. Entretanto, em razão da rotina corrida, acabou interrompendo o hábito. Mas, este ano, decidiu voltar a se exercitar depois de um evento relacionado ao tema em um shopping de Brasília. Percebeu, nesse dia, que estava cuidando pouco de si mesma e escolheu retornar.

"A prática da ioga me proporcionou benefícios como melhorias no sistema cardíaco e respiratório, concentração e controle do estresse e da ansiedade, maior equilíbrio, fortalecimento do tônus muscular. Além disso, melhorei as atividades do dia, com mais disposição, produtividade e foco", elenca a gerente de vendas. Juliana afirma que aplica a ioga em seu roteiro diário para fortalecer a respiração, aliada ao equilíbrio e ao fortalecimento.

Qual é o mais tradicional?

A instrutora Alice Dutra descreve que a ioga denominada tradicional foi sistematizada por Patañjalí, mestre da filosofia popularmente conhecido como "pai do yôga". Em sua sistematização, a vivência dos Yamas e Nyiamas (código de conduta ética que consta com proscrições e prescrições para as pessoas que praticam) vem primeiro e, só após assimilar e vivenciar essa parte teórica, vem a aplicação das técnicas e da prática no dia a dia.

Hot ioga

Nos últimos anos, um novo estilo tem ganhado o coração dos amantes da prática. Chamada de hot ioga, essa tendência consiste em uma série de exercícios realizados em salas aquecidas ou condições mais quentes e úmidas. Um modelo considerado mais intenso, que requer maior atenção na hora de executar os movimentos. Antes de iniciar este hábito, é importante fazer um checape no médico, para não correr riscos com o calor na atividade.