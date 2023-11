No mundo da beleza, para além dos cuidados faciais, skincare para unhas é trend

As unhas merecem um cuidado especial para se manterem saudáveis e bonitas. Elas são, muitas vezes, usadas como complemento de acessórios e para compor looks, mas o que poucos sabem é que necessitam de uma rotina de limpeza e hidratação, uma vez que fatores externos e internos podem impactar na estética e na vitalidade dessa parte do corpo.

A manicure Maria Betânia Costa de Melo, da Lord, alerta que as unhas, que são compostas da proteína queratina, costumam ser lisas, sem marcas ou sulcos. "A unha deve ter cor e consistência uniformes, sem manchas, nem descoloração", completa.

Para mantê-las sempre fortes, o dermatologista Ricardo Fenelon indica algumas práticas. "Evitar o uso constante de acetona e esmalte, porque isso pode desidratar as unhas. Além disso, atenção extra ao cortá-las e cuidado para não encravar", explica o médico. O uso prolongado e de forma incorreta das unhas artificiais também podem ressecar essa área, o que favorece infecções.

Maria Betânia recomenda, ainda, cuidado com produtos de limpeza, pois são químicos e podem impactar negativamente as unhas. "Então, utilizar luvas para manusear esses produtos é muito importante", indica.

Uma alimentação saudável também é aconselhada por profissionais. A dermatologista Karina Siqueira indica uma dieta equilibrada com alimentos ricos em vitaminas, proteínas e minerais. Uma má alimentação e deficiências nutricionais afetam a vitalidade das unhas de forma sutil, mas perceptível a longo prazo. Além disso, a ingestão de água é imprescindível, segundo a profissional. A médica lembra que, para as pessoas com deficiência nutricional, a ingestão oral de comprimidos, como biotina, é indicada para repor algumas vitaminas que ajudam no crescimento das unhas.

O hábito de roer unhas também é prejudicial, porque pode gerar unhas desalinhadas e sem brilho, além de aumentar o risco de infecções. E, ao tirar o esmalte, os removedores de esmaltes são os mais indicados que as acetona, pois estes produtos ressecam muito as unhas.

O básico que funciona

Para que as unhas sempre estejam fortes e bonitas, algumas marcas criaram produtos para ajudar nos cuidados e, assim, a criação da ideia skincare para essa região do corpo começa a ganhar força nesse universo.

Segundo Renan Borges, coordenador de marketing da Impala, por meio de ações básicas de proteção, é possível criar, em casa e com poucos produtos, uma rotina de cuidados. Para ele, assim como destinada para a pele, a atenção às unhas deve ser diária, ampliando o conceito de skincare para essas áreas. "A era do skincare impulsionou a busca por uma estética que, para além de embelezar, também cuida", explica o profissional.

Por isso, a Impala tem investido em produtos para tratar e embelezar as unhas. "Lançamos recentemente a linha RevitaNail, um protocolo completo de tratamento com três passos, que atua no fortalecimento, na regeneração e na proteção das unhas", detalha Renan.

O Óleo em Gel Revitalizante, um dos passos desse protocolo, auxilia no tratamento das unhas danificadas. Segundo Renan, esse produto também é indicado para pessoas que buscam hidratação, resistência e crescimento para as unhas. "Esse produto é para uso noturno, por ser mais denso e oleoso", completa o profissional. O óleo, que é como um esmalte, é de fácil aplicação e prático.

Linha Rivitanail, da Impala (foto: Impala/Divulgação)

Hidratação e higienização

Além disso, hidratantes são muito necessários no dia a dia, pois evita ressecamento das mãos e das unhas, evitando que elas quebrem. Segundo a dermatologista Karina Siqueira, há hidratantes específicos para essas áreas. "O cuidado diário com um produto de hidratação é essencial pela manhã e pela noite, no mínimo", conclui.

Ana Nascimento, que trabalha no departamento de marketing da Colorama, já aderiu à skincare para unhas e indica até massagem nelas durante a hidratação, o que ajuda nas cutículas.

A representante da marca ainda cita a base Nutribase Pró-Fortalecimento como um produto ideal para tonificar a região. "Esse produto contém flúor e cálcio, reconhecidos por suas propriedades fortificantes. No contexto das unhas, esses elementos desempenham um papel vital no fortalecimento e na promoção da integridade estrutural", explica. A marca conta com vários tipos de bases que funcionam como barreiras para o dia a dia e como proteção antes da aplicação dos esmaltes, sendo produtos chaves na rotina de cuidados.

Já para Tárcia Oliveira, gerente de marca da Make Vult, a preocupação com higienização e cuidado com a unha é um segmento crescente no mercado de beleza atual. "Essa tendência de 'skinificação' acontece através da rotina diária que protege e trata as unhas com fórmulas baseadas em ingredientes de produtos de skincare, inspirados no ritual diário de cuidado facial", explica.

Esmaltes da Vult livres de vários compostos tóxicos para unhas (foto: Arquivo Pessoal)

Como parte do processo de skincare, Tárcia conta que a escolha de esmaltes adequados para as unhas tem que ser feita com muita atenção. "Os esmaltes da Vult, por exemplo, possuem formulação que ajudam a manter a saúde das unhas e ainda são livres de compostos como formaldeído, DBP, tolueno, cânfora e resina de formaldeído", explica. Essas substâncias são tóxicas e podem causar alergias e danos às unhas a longo prazo. Por isso, sempre é necessário estar alerta aos compostos.

A pausa entre uma esmaltação e outra também é necessária para não danificar a saúde das unhas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a recomendação é que as unhas fiquem sem esmaltes por, pelo menos, uma semana por mês.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte