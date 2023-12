Acessório clássico e multifuncional, saiba como usar o lenço no look

Bárbara tem uma coleção de lenços de várias texturas, estampas e cores - (crédito: Arquivo pessoal ) Letícia Guedes* Letícia Guedes*

Num mundo em que novas tendências surgem a todo momento e o armário de roupas parece cada vez mais cheio, encontrar uma peça versátil que compõe o look de diferentes maneiras é extremamente valioso, tanto para quem usa quanto para o meio ambiente. E, se tem um acessório multifuncional que carrega um leque de possibilidades, é o lenço de tecido.

Clássico, aparece na moda desde os primórdios, às vezes com mais força, mas nunca sai totalmente de cena. Camila Gonzaga, designer especialista em moda inclusiva, conta que o lenço se tornou popular, de fato, a partir de 1960, quando a então primeira-dama dos Estados Unidos, Jackie Kennedy Onassis, adepta dos lenços, passou a ser reconhecida pelo seu estilo. "Ela tinha um vasto acervo de lenços de seda e foi ícone na época por usar o acessório em várias ocasiões, esbanjando estilo e elegância."

Mas os lenços eram vistos nas composições bem antes disso. Camila explica que existem relatos de que a rainha Nefertiti, do Antigo Egito, foi uma das primeiras mulheres a utilizar o lenço como adorno e alguns estudos apontam que os romanos utilizavam o acessório aromatizado, feito de linho, amarrados ao pescoço para conter o suor, na época de Cristo.

A produtora de moda Blenda Dourado conta que logo que os lenços começaram a ser usados eram carregados de versatilidade. Apareciam na composição desde em adornos elegantes na cabeça até como acessório de moda em torno do pescoço, por exemplo.

As várias formas de usar

Bárbara Reis gosta de fazer diferentes amarrações com os lenços (foto: Arquivo pessoal )

Blenda sugere que o lenço pode ser usado na cabeça, para um visual boêmio; no pescoço, para um toque clássico; como peça de roupa, para uma composição ousada; ou até amarrado a um chapéu, para um estilo único. "Cada forma transmite uma mensagem diferente, desde elegância e sofisticação até descontração e ousadia, dependendo da ocasião e da combinação."

Ao escolher o design do lenço, é interessante levar em consideração o estilo geral do look. A profissional indica que, se o restante do conjunto for neutro, um lenço estampado pode ser um destaque interessante. Para um visual menos chamativo, os lenços em tons mais sutis ou monocromáticos são uma boa aposta. De acordo com a produtora de moda, a chave é equilibrar as estampas e texturas para criar harmonia no conjunto.

Para quem nunca usou, mas quer testar a peça curinga, é interessante começar pelos lenços mais leves e experimentar as diferentes amarrações, para entender a mais confortável. Não ter medo de ousar e misturar estampas também é importante, mas sempre mantendo o equilíbrio no conjunto. "O segredo está na experimentação e na ousadia. Não há regras rígidas, e a beleza dos lenços está na capacidade de adaptação a diferentes gostos e ocasiões", aconselha.

Exatamente pela multifuncionalidade, o acessório pode ser usado a qualquer hora do dia. Os tons mais claros e as estampas vibrantes são ótimas opções para o dia. À noite, lenços em tecidos luxuosos ou cores intensas dão um toque sofisticado. Camila acrescenta que, nas últimas décadas, o lenço tem tido, ainda, um importante papel no empoderamento feminino.

A estudante de biomedicina Bárbara Reis, 22 anos, é apaixonada pelo acessório. Conta que voltou o olhar para a versatilidade do lenço ainda muito nova, descobriu por meio de influenciadores, em plataformas como o YouTube e o Pinterest e, desde então, nunca mais deixou de usar.

Para ela, tudo o que traz autenticidade ao look é levado em consideração. "Você é aquilo que veste. Desse modo, eu consigo trazer o que sou a partir do lenço." O diferencial do acessório atrai a estudante, que comenta que muitas tendências conversam com o lenço.

O lenço estampado amarrado como top entrega um visual estiloso e ideal para os dias quentes (foto: Arquivo pessoal )

Multifuncional

O lenço pode ser usado como:

•Faixa

•Bandana

•No pescoço

•Turbante

•No coque

•Na bolsa

•Top

•Cinto ou pulseira

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte