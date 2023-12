Veja quais são os destaques para a decoração de Natal de 2023

Enquanto as festividades se aproximam, há uma tendência entre os brasileiros de se afastarem do tradicional e mergulharem em um mundo de inovação e autenticidade para o Natal de 2023. De acordo com as pesquisas do Pinterest, a tendência "faça você mesmo" ganha força, destacando um desejo por novas ideias.

Para este ano, as decorações sustentáveis e inusitadas, incluindo árvores de cores vibrantes, estão conquistando corações. Entretanto, os elementos minimalistas e as inspirações para adornar espaços reduzidos também são destaques nas buscas, indicando também uma procura por originalidade e praticidade.

Adornos confeccionados com materiais naturais, como madeira, palhas e pinhas, proporcionam textura, contrapondo-se aos brilhos tradicionais. Ao lado do clássico combo de verde, vermelho e dourado, surge uma paleta mais suave com off white e tons terrosos, enquanto o xadrez contribui para um ambiente aconchegante.

Em um extremo criativo, cores saturadas tomam a dianteira, trazendo personagens da cultura pop para o centro do décor natalino. Ambientes e mesas postas ganham vida com adornos lúdicos. O Natal de 2023 promete ser uma celebração de cores, texturas e inovações, mas não abre mão do tradicional.

A tradição

Polyana Parenti, aos 43 anos, é uma arquiteta que, por meio de sua Casa Singular (@casasingulardecor), um loja de decoração de interiores localizada no Mané Mercado, deseja conectar a decoração natalina a memórias afetivas. Sua abordagem inclui temas ligados à infância, como árvores com flores, laços e a tradição familiar de criar árvores de Natal. "Criar árvores de Natal inteiras de laços, seleção de fitas, cores e estampas diversas é uma boa forma de reunir familiares para essa tradição."

A empresária destaca a importância da mesa posta, incentivando a busca por inspirações digitais e trabalhos manuais. Para ela, o Natal é uma oportunidade de criar espaços repletos de calor, aconchego e amor, transcendendo a mera temporada festiva, cujo o compromisso com seu trabalho reflete na missão de tornar o design acessível para lares cheios de significado.

A designer de interiores Caroline Mendonça, 58, (@carolinemendonca.interiores) compartilha sua experiência ao trabalhar com uma família que possui uma coleção de enfeites de Natal passados de geração para geração. Nessa jornada decorativa, ela eleva não apenas a estética, mas também as tradições familiares, criando ambientes acolhedores e cheios de afeto.

Em busca do equilíbrio entre o contemporâneo e o nostálgico, a designer revela sua abordagem em integrar elementos modernos enquanto resgata a nostalgia da infância dos clientes. Cada projeto torna-se uma narrativa única, contando a história da jornada natalina da família ao longo dos anos.

A chave para o sucesso, conforme Caroline destaca, é a compreensão profunda das histórias e das lembranças dos clientes. Essa conexão emocional guia suas escolhas de design, resultando em decorações natalinas personalizadas que transcendem a mera estética.

A paleta de cores, os materiais e os elementos decorativos são escolhidos com base na história única de cada cliente. Caroline não apenas segue as tendências, mas cria um cenário que narra a história pessoal da família, oferecendo uma experiência emotiva e autêntica durante a temporada festiva.

Elegância e personalidade

À frente da gestão inovadora da grife Blue Gardenia, a diretora criativa Mirian Gotfryd revela as nuances de criar mesas luxuosas que unem sofisticação e personalidade. Para ocasiões que exigem requinte, Mirian sugere a escolha de talheres de prata, pratos em porcelana ou cristal, taças e copos também em cristal, acompanhados de guardanapos, toalhas e caminhos em linho. "Complementando, castiçais, flores e jarras, sempre em materiais nobres."

No luxo clássico, a grife mantém a essência, mas Mirian destaca a possibilidade de incorporar elementos de família, como louças, taças e talheres que atravessaram gerações, conferindo à mesa uma personalidade única dos anfitriões. "Esses marcadores de lugar podem ser feitos em cerâmica com o nome da pessoa, ou um cartão com uma letra bonita, onde tem o guardanapo, incluir o cardápio com uma folha de alecrim."

Explorando as cores clássicas do Natal, como vermelho e verde, Mirian sugere uma abordagem harmoniosa, podendo, por exemplo, utilizar uma base verde com toques de vermelho e vice-versa. Ela enfatiza a liberdade de escolher outras paletas, como uma mesa natalina em azul, complementada por detalhes prateados. "Sempre é bom manter coisas que tenham sinergia. Mas nada impede de se fazer uma mesa natalina em azul usando o prateado para complementar." Adicionando um toque pessoal, Mirian propõe lembranças individuais sobre o prato de cada convidado, seja com um tecido, seja com um papel personalizado.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte