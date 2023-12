É hora de parar e refletir sobre o passado e o futuro

Dezembro é um mês dedicado à conexão com o que passou e à projeção do futuro (Imagem: paper cut design | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

Atenção, passageiros! A estação Dezembro se apresenta, uma época de celebração e reflexão sobre o ano que passou, além de um convite ao planejamento futuro. Recordem-se: não é uma estação para lamentos nem culpas. Por isso, troque esses sentimentos por uma acolhedora revisão de si.

Para muitos, dezembro traz festas e alegrias; para outros, é como um domingo à tarde tedioso seguido do som da abertura do Fantástico nos lembrando: "amanhã voltamos à nossa programação normal", misturando alegria e uma ponta de angústia. Mas dezembro é mais que isso.

Período de conexão

Este mês nos oferece uma pausa reflexiva após quase um ano em movimento, incentivando-nos a questionar nossos pilotos automáticos e encontrar sentido no vivido. É um período de conexão e projeção. Conexão, por meio de confraternizações e celebrações natalinas que, apesar de nem sempre perfeitas, convidam-nos a reencontrar nossas bases e nos render ao afeto. Para os cristãos, é tempo de se reconectar com um amor maior e encontrar fé no que somos e no que podemos nos tornar.

Deixe a decepção de lado

O conhecimento de nossas origens é fundamental para definir nosso rumo. Sentir tristeza pelas escolhas passadas não deve ser um ponto final, mas sim um novo começo. A dor, quando vem, deve ser vivida e superada, não transformada em remorso eterno. E mais importante que revisitar velhas listas de metas irrealizáveis é fazer escolhas que promovam bem-estar e despertem em nós as nossas potências.

Reflexões de dezembro ensinam que a vida é um aprendizado (Imagem: DEEMKA STUDIO | Shutterstock)

Recalibrando o percurso

É também um momento de projeção com a celebração do Ano-Novo e suas promessas, que, aliás, pode ser um rito de passagem disponível a qualquer momento, não só no fim do ano. Perceber a necessidade de mudança de trajetória é essencial. Mesmo com um mapa em mãos, podemos nos desviar e encontrar belezas inesperadas ou recalibrar o percurso. Sempre há espaço para buscar ajuda e melhorar o caminho, consultando o "Waze da alma" para fazer um novo cálculo da rota.

Ensinamentos do período

O ensinamento que dezembro nos oferece é claro: há sempre espaço para um recomeço, seja para curar uma infelicidade ou ampliar a felicidade. A vida é um aprendizado constante. Ninguém está acima dessa lei universal. Disso podemos ter certeza. Desejo a todos um excelente final de ano. Que possamos nos reencontrar na próxima estação, com nossos propósitos renovados e bem alinhados. Até breve!

Por Rossandro Klinjey – revista Vida Simples

Psicólogo, escritor, palestrante, cofundador da Educa. Nesta Egotrip as turbulências são passageiras.

