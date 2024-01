Além da sexualidade: conheça os benefícios da terapia tântrica

Autoconhecimento, liberdade e bem-estar. Esses são alguns dos pilares que sustentam os benefícios da massagem tântrica, uma ferramenta que tem sido cada vez mais usada por aqueles que desejam desbloquear experiências no próprio corpo. A intenção dessa filosofia é mostrar uma nova perspectiva sobre sexualidade e prazer. Entretanto, as camadas ao redor desse tema são bem mais profundas.

Na visão de Daricha Sundari, terapeuta tântrica especialista em sexualidade humana, a massagem possibilita que o indivíduo consiga atingir um novo potencial do ponto de vista, não somente sexual, mas, também, no que diz respeito à vida. Isso, para ela, é muito importante, já que muitas vivências corporais são reprimidas pela cultura ou pela religião.

"O contato do ser humano com a sexualidade, o corpo e o prazer é muito carregado de culpa, medo, ansiedade. Sendo assim, nossas experiências são limitadas e empobrecidas, sobretudo, pela pornografia e busca excessiva por performance. A terapia tântrica, através da massagem, vem para liberar esse potencial e tornar esse corpo mais livre", explica Daricha.

Segundo a terapeuta, em cada sessão, há análise e anamnese para que cada pessoa tenha um atendimento totalmente personalizado. "O processo é feito gradativamente, e o cliente vai despertando novas sensações corporais pouco a pouco", detalha.

Inúmeros benefícios

De acordo com Daricha, a massagem tântrica é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, pela qual se tem a oportunidade de entrar em contato com a verdadeira essência, ao se alcançar estados alterados de percepção e consciência. Tudo isso resultado da mobilização energética e dos patamares orgásticos alcançados com o método.

"Nós, seres humanos, armazenamos emoções em nosso corpo e mente. Às vezes, essas emoções podem ser dolorosas, como raiva, medo, tristeza ou vergonha. Quando essas emoções não são processadas e causam uma repercussão negativa, elas podem se tornar bloqueios emocionais em nosso corpo e nossa mente", descreve a terapeuta.

Essas barreiras podem se manifestar ao longo de diversas formas, incluindo nas dificuldades em relacionamentos sociais e interpessoais, problemas de emoções reprimidas, depressão, ansiedade e outras questões relacionadas. "Eles também afetam nossa capacidade de experimentar alegria e prazer", complementa.

A terapia corporal, segundo Daricha, inclui uma variedade de técnicas, como massagem terapêutica, movimentos de expressão verbal e corporal. Aplicando um método criado por ela, o terapeuta ajuda o cliente a explorar suas emoções e sensações físicas. O objetivo é ajudar a pessoa a se tornar mais consciente de seus padrões emocionais e físicos.

"O terapeuta pode ajudar o cliente a identificar uma emoção registrada no corpo, podendo localizá-la. Pode ser ansiedade ou tristeza, por exemplo. Ao trabalhar com o corpo, o terapeuta apoia o cliente a se sentir mais relaxado, seguro a ponto de conseguir liberar a tensão física associada a essa emoção", acrescenta.

Bruno sempre foi um admirador da filosofia do tantra (foto: Arquivo pessoal)

Grande experiência

O tantra apareceu na vida de Bruno Belizário, 32 anos, em um intercâmbio para a Europa, em meados de 2019. Curioso, sempre gostou de pesquisar a origem dessa filosofia milenar. Mas foi apenas em 2022 que adentrou, de fato, nessa prática.

"A filosofia do tantra clássico é encantadora e revolucionou a minha forma de me relacionar com minha companheira e com o universo ao meu redor. Aprendi que um relacionamento deve ser uma conexão de almas em sua plenitude. Consegui sair dos padrões ruins que se repetiam e eu não entendia o porquê", relembra Bruno.

E bem mais do que o perdão para consigo mesmo nas relações em que viveu, Bruno conseguiu enxergar traumas causados na infância, que o acompanharam durante a vida adulta, por uma outra lente. Algo que ele não tinha se permitido até então. "Eles criavam uma falsa percepção de quem eu realmente era e do que realmente me fazia feliz, com isso eu sempre me encontrava preso num ciclo de infelicidade e com um enorme sentimento de vazio", comenta.

Depois que Bruno identificou todos esses padrões que o atormentavam durante os anos, ele trabalhou para que a vida tivesse outro ritmo. Só que, desta vez, ditados somente pela sua vontade e não condicionados por sentimentos antigos. Atualmente, as rédeas e escolhas sobre a própria jornada são devidas unicamente por Bruno. "Sou um ser humano infinitamente mais completo e seguro depois do tantra".

Como funcionam as sessões?

A terapeuta tântrica Kelly Aleka ressalta que as massagens são feitas com o foco em tratar as raízes e questões individuais. Os profissionais utilizam luvas e, de maneira terapêutica, trabalham a sexualidade de forma corporal, energética e espiritual, acessando e alterando as couraças de bloqueios, para positivar a autoestima, o empoderamento, o prazer e o bem-estar.

"É realizado em quatro etapas: a conversa para identificarmos as questões individuais do processo; após isso, uma meditação; na sequência, a massagem sensitive, feita em todo o corpo só com as pontas do dedo para ativar a bioeletricidade corporal. Em seguida, temos a massagem genital. Todas realizadas no mesmo dia", completa. Todo esse processo demora cerca de duas horas, como descreve Aleka.

O orgasmo, segundo a especialista, não é o foco principal, mas se faz presente na maioria das vezes. Por isso, ele pode ou não acontecer. "Não condenamos o ápice, e ele é bem-vindo", enfatiza. No entanto, esse não é o objetivo final idealizado. É necessário conhecer todas as expansões de prazer e energia, que não necessariamente chegam com esse pico. Afinal de contas, o caminho é diferente para cada pessoa.

Larissa acredita que a massagem tântrica mudou toda sua vida (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Traumas no passado

"Eu senti como se rompesse uma tampa que estava na minha cabeça." Essa foi a primeira sensação de Larissa Kubo Castejon, 28 anos, ao conhecer a massagem tântrica, em 2018. Para ela, foi uma quebra de tabus e a desconstrução de várias imagens que tinha sobre a própria sexualidade.

"A terapia tântrica é um verdadeiro expansor da consciência, que trouxe luz para as minhas questões internas que estavam inconscientes. Além de ter descoberto, através da sabedoria milenar do tantra, uma nova forma de ver a vida e me relacionar comigo mesma, com o outro e com a natureza", expõe.

Ao longo dos anos, desde que começou na prática, se percebeu mais conectada com sua essência, com a verdade do coração e vivendo do que realmente acredita, expressando com clareza e fluidez temas que nunca foram seu forte. Hoje, Larissa destaca relacionamentos mais consistentes e saudáveis em todas as áreas.

Durante todo esse tempo, coloca em palavras "a transformação para uma nova humana e mulher". Na visão de Larissa, ela fez as pazes com seu passado, presente e futuro — também consigo mesma. "Descobri lugares possíveis de se chegar com a energia do prazer no meu corpo que jamais havia acessado. Descobri que qualquer aspecto que não esteja fluindo bem na vida está relacionado com a energia sexual e pode ser tratado através da terapia tântrica", finaliza.