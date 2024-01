Férias de última hora: confira 5 destinos para visitar saindo de Brasília

Sobrou um tempinho livre em janeiro e você ainda não conseguiu planejar o que fazer? Não tem problema, o Correio separou cinco destinos saindo de Brasília para você explorar e aproveitar ao máximo o tempo disponível — e sem gastar uma fortuna com isso.

Antes de escolher o destino, é importante observar alguns pontos, como o orçamento que terá disponível para realizar a viagem, englobando as despesas com transportes no geral, hospedagem, alimentação e opções de lazer. Outro ponto importante para ser observado é o clima do local que escolher como destino, você não vai querer viajar para a praia por exemplo, e pegar chuva.

Destinos

São Paulo

Por ser o estado mais populoso do Brasil, São Paulo oferece diversas possibilidades. Na cotação de quarta-feira (10/1), foi possível encontrar passagens a partir de R$ 634 ida e volta nos últimos 7 dias do mês. Entre as possibilidades, a capital paulista conta com uma ampla variedade de restaurantes, bares, museus e parques.

Caso prefira fugir da cidade grande e descansar aproveitando um pouco mais da natureza, Campos do Jordão é um bom destino. A cidade fica a 14 horas de Brasília e 6 horas da capital paulista e conta com opções de passeios diversos, como explorar a Vila Capivari, observar as belezas do Jardim Amantikir e conhecer as fábricas de cervejas, além de vinhedos.

Se preferir praia e mar, a cidade também oferece essa possibilidade. O litoral de São Paulo conta com diversos destinos como Santos, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba entre outras.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Para quem busca conexão com a natureza e espiritualidade, a Chapada dos Veadeiros é uma excelente opção. Localizada no coração de Goiás, o destino oferece trilhas, cachoeiras deslumbrantes e uma energia única. A apenas 4 horas de carro de Brasília, é o refúgio perfeito para quem deseja começar o ano com as energias renovadas. De ônibus, as passagens entre Brasília e Alto Paraíso (GO) estão custando a partir de R$ 63.











Caldas Novas (GO)

Para quem busca relaxar, mas não quer ir para longe, Caldas Novas é um bom destino. Localizada no estado de Goiás, a cidade está a apenas algumas horas de carro da capital, e é conhecida pela forte atmosfera turística aconchegante, oferecendo uma variedade de opções de lazer, como parques aquáticos, restaurantes regionais e os clássicos resorts de águas termais, que atraem visitantes de todos os lugares. De ônibus, o trecho Brasília para Caldas Novas está custando a partir de R$ 129.

Parque Estadual do Jalapão (TO)

Se estiver com o tempo livre maior para pegar algumas horas de estrada, o parque estadual do Jalapão é uma excelente opção. Localizado no leste do estado do Tocantins, a 12 horas de Brasília, o Jalapão é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, conta com uma área de 158 mil hectares, distribuído pelos municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins.

O lugar conta com paisagens deslumbrantes, formadas por dunas de areia, fervedouros de água cristalina e cachoeiras. O destino é ideal para quem deseja relaxar e ter um contato com a natureza.

Pirenópolis

Localizada a 150 km de distância, a cidade goiana já é conhecida entre os brasilienses. O destino chama atenção por oferecer uma experiência mais tranquila para quem deseja se afastar dos grandes centros urbanos. A cidade tem ruas de pedra e casarões coloniais, diversidade de pousadas, bons restaurantes e várias cachoeiras por perto. “Piri”, como é apelidado, é um ótimo lugar para sair da rotina.